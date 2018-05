„Penzista“ Nikas si vyzkouší, zda se ještě chce rvát o vítězství

Ostatní sporty

Dalších 10 fotografií v galerii Nikas - vítěz Velké pardubické z roku 2015, kterému však bylo prvenství kvůli dopingovému nálezu odebráno. | foto: Miloslav Jančík, MF DNES

dnes 9:12

Už to vypadalo, že když se loni Nikas nedostal do cíle Velké pardubické, stane se z třináctiletého valacha penzista. Tak to ostatně avizoval i jeho majitel Petr Kupka. Nikase přesunul na důchod do stájí v Újezdu u Boskovic, aby to k němu měl blízko a mohl za ním dojíždět a jezdit na něm. Nyní je vše jinak.