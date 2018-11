Keňanka Keitanyová vyhrála počtvrté Newyorský maraton

Newyorský maraton Muži: 1. Desisa 2:05:59, 2. Kitata (oba Et.) 2:06:01, 3. Kamworor (Keňa) 2:06:26, 4. Tola (Et.) 2:08:30, 5. Wanjiru (Keňa) 2:10:21, 6. Ward (USA) 2:12:24. Ženy: 1. Keitanyová 2:22:48, 2. Cheruiyotová (obě Keňa) 2:26:02, 3. Flanaganová 2:26:22, 4. Huddleová (obě USA) 2:26:44, 5. Tusaová (Et.) 2:27:13, 6. Lindenová (USA) 2:27:51.