Neuville bude na Sardinii hájit vedení v MS, na startu budou i dva Češi

„Máme za sebou perfektivní víkend v Portugalsku. Sardinie je jednou z nejtechničtějších rallye v kalendáři, ale jednotlivé etapy vyhovují mému stylu jízdy a našemu systému rychlých poznámek v rozpisu,“ uvedl Neuville, který má v čele MS náskok 19 bodů na Ogiera. Optimismus Belgičanovi dodává i fakt, že v předešlých třech letech se v Itálii vždy umístil na stupních vítězů a v roce 2016 dokonce vyhrál.

Ogier si na Sardinii připsal již tři triumfy, tentokrát se bude snažit hlavně odčinit nevydařenou Portugalskou rallye, kde hned v první etapě havaroval. „Byla to velká škoda, protože jsme měli rychlost na to, abychom vyhráli. Byla to malá chyba s velkými následky, ale už je to za námi a jsme připraveni na Sardinii vše odčinit,“ podotkl Ogier.

Pětinásobný mistr světa si uvědomuje, že v Itálii bude mít stejně jako Neuville v úvodu problém s tratí. „Přesto si myslím, že můžeme dosáhnout dobrého výsledku. Pokud budeme v pátek v noci ve vedení, máme dobrou šanci,“ podotkl Ogier, jenž se na náročné tratě těší. „Sardinie je nádherný ostrov s drsnými terény. Musíte být neustále maximálně koncentrovaný a přesně to mám v plánu,“ dodal Ogier.

Dvojnásobné zastoupení na startu bude mít český motorsport. Vedle továrního jezdce Škody Jana Kopeckého, který bude usilovat o třetí výhru v kategorii WRC2 v seriálu, je přihlášen i Martin Prokop. Pilot, jenž se momentálně soustředí zejména na starty v závodech Světového poháru v cross country rallye, pojede s vozem Ford Fiesta WRC starší specifikace.