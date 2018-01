Svitavští basketbalisté se v lize přiblížili skupině A1, přemohli Ústí

Bilanci s pátým Kolínem a šestým Ústím mají stejnou (10 výher, 8 porážek), přičemž Děčín (10-9) je průběžně čtvrtý jen díky většímu počtu odehraných střetnutí.

„Utkání s Ústím bylo pro hráče těžké nejen fyzicky, ale zároveň hlava byla nastavená tak, že pokud bychom sobotní utkání prohráli, cesta do A1 by byla obtížná. Naštěstí jsme to zvládli,“ těšilo svitavského trenéra Lubomíra Růžičku.

Jeho mužstvo mělo fantastický nástup - prakticky okamžitě vedlo 9:0 a hráči ústecké Slunety nevěděli, kde jim hlava stojí. Zprvu je moc „neresetoval“ ani oddechový čas kouče Antonína Pištěckého.

„Začali jsme výborně. Ale po prostřídání šla naše hra rapidně o několik levelů dolů,“ podotkl trenér Turů Růžička. Kromě jiného se nepříliš oslnivě uvedla posila Brent Petway - finalista Euroligy z roku 2015 zahájil svoje svitavské angažmá faulem a několika ztrátami.

„Druhá pětka ještě není sehraná, Petwayovi chybějí tréninky,“ komentoval to kouč Růžička. „Přecházeli jsme střelecké pozice a komplikovali si cestu ke koši,“ doplnil.

Náskok Turů byl najednou pryč, ve druhé desetiminutovce Sluneta naopak Na Střelnici vedla 31:23. Růžička však zmobilizoval mužstvo při time-outu, načež se skóre obrátilo. Pak se hrála vyrovnaná partie. Koncovka vyšla Turům lépe, ani se nemuseli moc strachovat o výhru.

„Po tom time-outu jsme prohráli zbytek poločasu 4:20. To byl jeden z hlavních důvodů naší prohry,“ mínil ve shodě s Růžičkou trenér Pištěcký. „V závěru rozhodla výhoda domácího prostředí,“ dodal.