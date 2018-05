Opava doma přehrála Pardubice a po patnácti letech sahá po finále

Opava byla ve finále naposledy v roce 2003, kdy slavila svůj čtvrtý titul. O rok později následoval pád z nejvyšší soutěže a nyní je klub velmi blízko tomu, aby se definitivně vrátil mezi českou elitu a vyzval ve finále čtrnáctinásobné šampiony z Nymburku.

Nedělní domácí porážkou sice Slezané dovolili Pardubicím vrátit se do hry, ale o den později předvedli výrazně lepší výkon v obraně a to zejména ve druhé čtvrtině, v níž povolili hostům jen pět bodů. Díky tomu si do poločasu vypracovali vedení až o 13 bodů.

Ale Pardubice zabojovaly a šňůrou 12:0 snížily na rozdíl jediného bodu. Zasloužil se o to zejména Brandon Spearman, autor celkových 24 bodů. V tu chvíli se však utkání zlomilo, jelikož Opava na to odpověděla vlastní šňůrou 8:0 po trojkách Radima Klečky a Jakuba Šiřiny, znovu odskočila a vedení už nepustila.

A to díky Martinu Gniadkovi, který dal v poslední čtvrtině 13 ze svých 15 bodů. Klečka přidal 21 bodů, Šiřina 18 a Marek Kvapil 10 bodů a 14 doskoků.