Tohle v Brně nepamatuji, tvrdil po výhře pardubický pivot Kohout

„Může za to hlavně dobrý výkon celého týmu. Nebylo to jen o dvou třech lidech, ale o všech. Naše hra byla vybalancovaná a díky tomu jsme zvítězili,“ hodnotil úspěch Beksy její trenér Levell Sanders.

Východočeši přitom nezačali zrovna ideálně. Trápili se se slabou produktivitou, první tříbodový pokus zaznamenali až v 15. minutě...

Chvíli na to se ale Beksa procpala do vedení 30:26 a už jej uhájila. Do poslední tříminutovky utkání pak už dokonce vlétla s patnáctibodovým náskokem a bylo hotovo.

„Jsem v Pardubicích již pátou sezonu, ale rozhodně nepamatuji takhle hladké vítězství v Brně. Oba týmy hrály dobrý zápas, ale rozhodla naše širší rotace. Byli jsme schopni se udržet ve vysokém tempu, které jsme zúročili v poslední čtvrtce,“ říkal po utkání pardubický pivot Ondřej Kohout.

Náročný program Beksy pokračuje. V příštím kole ji čeká domácí souboj s osmým USK Praha (3. listopadu od 18 hodin), ještě předtím si ale zaletí na východ ke středečnímu utkání s izraelským Ironi Ness Ziona ve FIBA Europe Cupu. Tam zápas začíná v 19 hodin našeho času.