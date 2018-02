Basketbalisté Olomoucka jako poslední prošli do elitní skupiny NBL

Další adept na místo v první šestce Ústí nad Labem má po porážce v Opavě 63:79 stejně bodů jako Olomoucko, ale horší vzájemné zápasy. Na skupinu A1 mohl pomýšlet ještě Kolín, který ale nepřekvapil v duelu s favorizovanými Pardubicemi a po vysoké prohře 78:117 klesl na osmé místo. Bude muset bojovat o zbylá dvě místa v play off ve skupině A2.

Ústí na palubovce třetí Opavy živilo tři čtvrtiny naději na úspěch, ale závěrečnou část prohrálo 3:22. „Opava nás ve čtvrté čtvrtině přehrála zónovou obranou, kterou jsme neuměli překonat. Zaznamenali jsme pouhé tři body z trestných hodů. Nikdo z našich hráčů nenašel odvahu vzít na sebe odpovědnost,“ uvedl trenér hostů Antonín Pištěcký.

„Udělali jsme vše pro to, abychom týmu vytvořili nejlepší podmínky pro dnešní zápas. Cestovali jsme už včera, ale přesto se zázrak nekonal. Nyní nám nezbývá než zabojovat o první místo ve druhé šestce, abychom v prvním kole play off nenarazili na Nymburk,“ dodal kouč Ústí, které prohrálo třetí zápas po sobě.

Kolín po sobotní těsně porážce s Opavou stále ještě mohl teoreticky bojovat o účast ve skupině A1, místo toho schytal od Pardubic porážku nejvyšším rozdílem v sezoně - 39 bodů. Pro Středočechy to byl čtvrtý neúspěch v řadě. Druhý tým tabulky se 117 body zaostal o jediný bod za svým nejlepším střeleckým výkonem v tomto ročníku, pomohl si k němu i 17 trojkami z 27 pokusů, což je vyrovnané maximum této sezony.

„V poločase měli trojky 77 procent a 70 procent za dva body. To svědčí o nedůslednosti naší obrany. Proto je výsledek, jaký je. Pardubice hrály velmi dobře a my jsme jim k tomu ještě hodně pomohli,“ uvedl kolínský trenér Pavel Beneš. „Musíme se ještě hodně zlepšit, abychom v lize ještě něco dokázali,“ dodal.

Basketbalisté USK nasbírali jen o bod méně než Kolín. Základní část zakončili třetí výhrou v řadě, když porazili dosud čtvrté Svitavy 101:94 po prodloužení.



„Už v sobotu jsem říkal hráčům, že nás cíl postupem do A1 není splněn. Bude splněn pouze v případě, že pak v play off budeme začínat sérii doma. Ztráta tohohle zápasu nás může mrzet. Tři dny jsem upozorňoval na to, že USK je velmi nebezpečný tým. Bohužel si to hráči nevzali k srdci. Byli jsme opravdu špatní,“ zlobil se trenér Svitav Lubomír Růžička.

Olomoucko dovedly k vítězství a postupu do elitní skupiny dvě americké opory. Jon-Christopher Fuller za 39 minuty hry nastřílel 30 bodů, k nímž přidal sedm asistencí a šest doskoků. Charles Mitchell zaznamenal 26 bodů a 12 doskoků.

Výsledky 22. kola

Děčín - Ostrava 92:73 (27:15, 46:30, 71:45)

Nejvíce bodů: Šiška 16, J. Houška 13, Ježek 12, Krakovič 11 - Woods 19, Stanojevič 18, Canada 11.

Kolín - Pardubice 78:117 (22:33, 39:66, 58:97)

Nejvíce bodů: Skinner 24, Číž 20, Šafarčík 10 - Kent 25, Spearman 18, Pandula 15, Welsch 12, Potoček, Půlpán a Švrdlík po 11.

Nymburk - Jindřichův Hradec 117:75 (20:25, 51:39, 89:52)

Nejvíce bodů: J. Bohačík 19, Berisha 16, Barač a Kendrick po 14, Kříž 12, Davis 11, Kolář 10 - Petrič 17, Stegbauer a Upchurch po 14, Sinadinovič-Stojilkovič 13, Rhymes 11.

Olomoucko - Brno 94:85 (28:22, 49:47, 68:68)

Nejvíce bodů: Fuller 30, Mitchell 26, Šepa 15, Čohadarevič 12 - Barry a Primorac po 21, Tomanec 15, R. Pumprla 12, Kozina 11.

Opava - Ústí nad Labem 79:63 (13:12, 34:38, 57:60)

Nejvíce bodů: Šiřina 22, Jurečka 15, Gniadek 11, Bujnoch a Kouřil po 10 - Treadwell 15, Robinson 13, Singletary 12, Teague 10.

USK Praha - Svitavy 101:94 po prodl. (26:20, 53:38, 75:59, 87:87)

Nejvíce bodů: Bookert 21, Sehnal 20, Raines 15, M. Mareš a Tůma po 13 - Slezák 28, Puršl 18, Kotásek 14.