Satoranský útočil na dva rekordy. Má pouze ten, po kterém netoužil

Satoranský je přitom znám jako hráč, který zbytečně neriskuje a dokáže se bez chyb obejít. Jeho dosavadním maximem za necelé dvě sezony v NBA byly tři ztráty.

Za 35 minut na hřišti měl však pražský rodák i řadu pozitivních zápisů, chvíli to vypadalo dokonce na jeho premiérový triple double. Nastřílel 10 bodů, když proměnil čtyři pokusy ze sedmi.

Spoluhráčům osmkrát asistoval na jejich koše - sedm asistencí měl na kontě už po poločase, ve druhé půli se však jeho útok na jiné osobní maximum (11 asistencí) zasekl. A navrch doskočil šest míčů.

Washington začal zápas dobře, ale druhou čtvrtinu ztratil v poměru 20:32 a pustil hosty z Toronta do trháku. Ten nakonec vedl ke druhé domácí porážce za sebou.

Kouč domácího celku Scott Brooks se tentokrát vyvaroval sestavy bez rozehrávače, tedy hry, kterou Wizards nezvládali, ale ani to jim proti nejlepšímu týmu Východní konference nestačilo.

Sestřih ze zápasu Washington - Toronto:

Klíčovým faktorem byly body náhradníka C. J. Milese, který nasázel 20 bodů včetně šesti trojek a v druhé půli svou ostrostřelbou ničil domácí obranu. Miles doplnil 23 bodů DeMara DeRozana, Satoranský pomohl ubránit Kylea Lowryho na 10 bodech a sedmi asistencích.

Wizards vedl s 24 body Otto Porter Jr., druhý slabší večer za sebou si připsal Bradley Beal, který sice dal 23 bodů, ale trefil jen osm z devatenácti pokusů z pole.

Russell Westbrook nastřílel 43 bodů, přidal 14 doskoků a osm asistencí a Oklahoma City se nečekaně natrápilo na výhru 124:116 ve Phoenixu. Suns sice na konci sezony myslí hlavně na další vysoký výběr v draftu, ale Thunder trápili až do poslední minuty a rozhodla až trojka Westbrooka 50 sekund před koncem.

Phoenix totiž měl Devina Bookera, který nasázel 39 bodů a stal se třetím nejmladším hráčem historie se 4000 nastřílenými body. K Bookerovi se přidali Josh Jackson a T. J. Warren se 19 body, Westbrooka doplnil Paul George s 20 body.

Sestřih ze souboje Devin Booker - Russell Westbrook:

Obhájci titulu Golden State se lehce trápili na hřišti slabé Atlanty, ale závěr si pohlídali a vyhráli 114:109. Zprávou zápasu je lehce podvrtnutý kotník rozehrávače šampionů Stephena Curryho, který se zranil v první čtvrtině. I tak ale stihl do svého odstoupení krátce po přestávce mít na kontě 28 bodů.

Curryho dorovnal Kevin Durant, o bod méně dal domácí střelec Dennis Schroder, který šestkami v závěru snižoval na dvoubodový rozdíl, ale dostat se k vítězství ještě blíž už Hawks nešlo.

Cennou výhru z Milwaukee veze Indiana, která vyhrála 103:96. Pacers ovládli třetí čtvrtinu a vedli až o 17 bodů v úvodu posledního hracího období, v závěru se ale museli obávat o výsledek. Victor Oladipo byl hlavní hvězdou vítězů s 21 body, Lance Stephenson přidal 16 bodů a Bojan Bogdanovič dal 12 ze svých 14 bodů ze šestek.

Nejlepším střelcem zápasu byl s 30 body domácí Khris Middleton, Janis Adetokunbo nemá po čtvrtečních úderech do hlavy otřes mozku, přidal 24 bodů a 10 doskoků.

Denver bojuje na Západě o play off a každá výhra se pro něj počítá - o to spíš, když Nuggets zabrali po dvou porážkách. I přes 24 ztracených míčů vybojovali výhru na hřišti Memphisu. Hvězdou hostů byl Gary Harris, který dal 24 bodů včetně klíčového koše v poslední minutě, Paul Milsap se vrací do hry 15 bodů.

Grizzlies prohráli podvanácté v řadě a dostali svou úspěšnost výher pod 30 procent. Nepomohlo jim ani 22 bodů Marca Gasola a 16 bodů Jarella Martina.

Duel dvou týmů, které letos nebudou v play off, získalo domácí Chicago, nad Dallasem uspělo 108:100. K první výhře po pěti nezdarech přispěl nejvíce Bobby Portis, který nastřílel 15 ze svých 22 bodů v druhém poločase a dával klíčové koše v závěru. Kris Dunn přidal 18 bodů a Lauri Markkanen 17 bodů a 12 doskoků.

Od třinácté porážky z posledních 16 zápasů neuchránil Mavericks ani Harrison Barnes s 26 body, Dennis Smith Jr. přidal 25 bodů. Dirk Nowitzki nastřílel 18 bodů.

Výsledky NBA

Orlando - Detroit 115:106 po prodl.

Philadelphia - Charlotte 110:99

Atlanta - Golden State 109:114

Washington - Toronto 95:102 (domácí Satoranský 10 bodů, 8 asistencí a 6 doskoků)

LA Clippers - New York 128:105

Memphis - Denver 102:108

Milwaukee - Indiana 96:103

Phoenix - Oklahoma City 116:124

Utah - Minnesota 116:108

Chicago - Dallas 108:100