Washington se zvedl, na rozborce Orlanda se podílel i Satoranský

Orlando má aktuálně nejslabší formu ze všech týmů NBA a prohrálo osm posledních zápasů. Washington toho využil a svým fanouškům doručil dárek, do koše Magic po jednotlivých čtvrtinách postupně přidával 37, 35, 28 a 30 bodů. Konečných 130 bodů rozdělil rovným dílem mezi základní pětku a náhradníky.

Washingtonu si připsal nejvyšší vítězství v sezoně co do počtu nastřílených bodů, udrželi střelbu z pole přes 54 procent. „Vítejte ve světě trenérů. V pátek to byl strašidelný zápas, nic pozitivního jsem na něm neshledal,“ těžko hledal kouč Scott Brooks vysvětlení, proč Washington už po několikáté v sezoně ukázal ve dvou utkáních po sobě dvě úplně rozdílné tváře. Po svátečním dni volna se v pondělí Wizards představí v Bostonu.



Satoranský strávil na hřišti pět minut v prvním poločase a pak celou finální dvanáctiminutovku. Proměnil tři z pěti střel a také ostatní čísla si vylepšoval v koncovce.

Hned sedm jeho washingtonských spoluhráčů nastřílelo dvouciferný počet bodů - nejvíce Mike Scott (18), Bradley Beal a Otto Porter (oba 17 bodů). Markieff Morris a Kelly Oubre se dostali na 16 bodů. John Wall nastřádal 10 bodů a 13 asistencí.

Orlando se pokoušel táhnout extravagantní rozehrávač Elfrid Payton s osobním rekordem 30 bodů, 10 asistencemi, pěti doskoky a čtyřmi zisky; zvláště ve třetí části, kterou hosté jako jedinou vyhráli, byl hodně vidět. Mario Hezonja nastřílel 16, Jonathon Simmons 14 a nováček Wes Iwundu 12 bodů.

Ústřední pivot Nikola Vučevič už po pěti minutách odstoupil se zlomenou rukou, v sestavě Magic už scházejí Aaron Gordon a Evan Turner.

„Snažil jsem se dostat ke koši přes Mahinmiho a nějak mi asi zmáčkl prst. Nejsem si jistý, ale slyšel jsem rupnutí, když se to stalo,“ řekl 213 centimetrů vysoký Černohorec.



Trochu nečekaně skončila jedenáctizápasová vítězná série Golden State. Obhájci prožili nejhorší střelecký večer v sezoně a v domácím prostředí podlehli Denveru 81:96. Warriors se trápili už v prvním poločase, když za něj desetkrát ztratili míč a trefili jen jedinou trojku a napravit se jim to nepodařilo ani po přestávce.

Warriors znovu chyběl rozehrávač Stephen Curry, střelecky je vedl Kevin Durant s 18 body, ale trefil jen šest ze sedmnácti pokusů z pole, Klay Thompson nastřílel 15 bodů. Vítěze táhl s 19 body křídelník Gary Harris, o bod méně přidal Nikola Jokič.

Sestřih ze zápasu Golden State - Denver:

Boston přehrál Chicago 117:92, jasný rozdíl se zrodil ve třetí čtvrtině, kterou Celtics získali 38:18. Kyrie Irving nasázel 25 bodů, přidal sedm asistencí, Jaylen Brown ho doplnil 20 body a metu 10 bodů překonalo ještě pět členů vítězného celku. Nejlepším hráčem Bulls byl se 17 body a osmi doskoky náhradník Bobby Portis.

Toronto získalo svou šestou výhru v řadě a 12. z posledních 13 zápasů, když nad Philadelphií uspělo 102:86; odskočilo ve druhé dvanáctiminutovce. DeMar DeRozan své střelecké časy protáhl 29 body, Serge Ibaka přidal 17 bodů, náhradník Delon Wright se dostal na 14 bodů.

Nejlepším hráčem poražených Sixers byl Dario Šarič se 17 body, šesti doskoky a pěti asistencemi, Joel Embiid se na hřiště po třech absencích vrací 14 body a osmi doskoky.

DeMar DeRozan proti Philadelphii:

Sérii tří proher v řadě ukončil Portlandu, když zvítězili na palubovce Los Angeles Lakers 95:92. Blazers znovu chyběl nejlepší střelec týmu Damian Lillard a po většinu první půle prohrávali, ale pak se rozstřílel náhradní rozehrávač Shabazz Napier a spolu s Mauricem Harklessem pomohli Portlandu do vedení.

Lakers zabojovali, a ještě půl minuty před koncem drželi nejtěsnější náskok, ale následně rozhodčí neviděli faul při střelbě na domácího Kyla Kuzmu a z protiútoku rozhodl Harkless košem s faulem. V posledních sekundách se dvakrát netrefil z trojky osobními problémy stíhaný Kentavious Caldwell-Pope. Harkless vedl svůj tým k výhře 22 body, sezonní maximum si na 21 bodů zlepšil Napier. C. J. McCollum zvládl 17 bodů.

Za Lakers nastříleli po 18 bodech Kuzma a Jordan Clarkson, 10 bodů, osm doskoků a 11 asistencí zaznamenal Lonzo Ball, ale tým z Kalifornie působil po náročném programu posledních dní unaveným dojmem.

Indiana udolala Brooklyn 123:119 po prodloužení. Vítězní Pacers v první půli ztráceli 19 bodů, ve druhé se sami ujali až devítibodového vedení. Neudrželi ho ani oni. Devatenáct sekund před koncem třemi šestkami srovnal brooklynský Spencer Dinwiddie.

Victor Oladipo pak sice v koncovce základní části nedokázal rozhodnout, ale prodloužení završil šesti úspěšnými trestnými hody v řadě a nastřádal celkem 38 bodů, Myles Turner mu pomáhal 23 body, devíti doskoky a vyrovnaným osobním maximem šest bloků, Bojan Bogdanovič přidal 17 bodů a Darren Collison zvládl 14 bodů plus devět asistencí. Dinwiddie vedl Nets 26 body a osmi asistencemi, DeMarre Carroll připojil 20 bodů a 13 doskoků a Rondae Hollis-Jefferson 18 bodů plus osm doskoků.

Victor Oladipo proti Brooklynu:

Třetí výhru v řadě si připsala Minnesota, která přežila velký nápor Phoenixu a zvítězila 115:106. Timberwolves vedli v průběhu až o 22 bodů, ale v závěru třetí čtvrtiny už to bylo jen o dva. Pak ale hosté nastříleli 12 bodů v řadě a závěr si pohlídali. Jimmy Butler byl střelcem zápasu s 32 body, Andrew Wiggins sekundoval se 17 body a Karl-Anthony Towns s 16 body a 14 doskoky. Suns nestačilo 24 bodů T. J. Warrena a 18 bodů Troye Danielse (šest trojek).

LaMarcus Aldridge nastřílel 29 bodů, přidal 10 doskoků a San Antonio zapomnělo na nepovedený zápas s Utahem výhrou nad Sacramentem 108:99. Spurs po většinu utkání vedli, ale nedařilo se jim soupeře setřást až do úvodu poslední čtvrtiny, do které vstoupili devíti body a od té doby měli duel pod kontrolou.

Triple-double za 14 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí si připsal Pau Gasol, Manu Ginóbili přidal 15 bodů a Spurs zvítězili i bez Kawhiho Leonarda. Kings nestačilo 24 bodů Buddyho Hielda a 22 bodů Willieho Cauley-Steina.

Do formy se po rozpačitém úvodu sezony dostávají Oklahoma City Thunder, když zvítězili v Utahu 103:89. Ke čtvrté výhře v řadě a desáté z posledních třinácti duelů nejvíce pomohl dalším triple-double Russell Westbrook, který ke 27 bodům přidal po 10 doskocích i asistencích. Šestadvacet bodů nastřílel Paul George a 16 Carmelo Anthony. Jazz vedl s 29 body nováček Donovan Mitchell, ale Utah od začátku dotahoval a na rozjeté Thunder nestačil.

Sérii tří proher v řadě ukončili hráči Memphisu, kteří doma přestříleli Los Angeles Clippers 115:112. Grizzlies hráli velmi dobře a po celý zápas vedli, nejvíce pět minut před koncem o 16 bodů, ale Clippers zabojovali a měli šanci srovnat. V posledním útoku však Lou Williams volil přihrávku a ztratil míč. Vítěze vedl s 30 body, 11 asistencemi a sedmi doskoky Tyreke Evans, Marc Gasol přidal 17 bodů a 15 doskoků.

V dresu Clippers si vylepšil podruhé za sebou osobní rekord Austin Rivers, tentokrát na 38 bodů, jen o dva body méně nastřílel Williams. DeAndre Jordan doskočil 18 míčů.

Střelecká představení v zápase Memphis - Clippers:

New Orleans Pelicans zahráli skvěle ve druhém poločase a díky tomu porazili Miami hladce 109:94. Po dvou čtvrtinách byl rozdíl ve skóre tři body, ale pak Pelicans ovládli třetí čtvrtinu a skvěle rozloženou ofenzivou zničili Heat.

Ian Clark vedl šest dvouciferných střelců New Orleans s 19 body (pět trojek), Anthony Davis přidal 17 bodů a DeMarcus Cousins 16 bodů, osm asistencí a sedm doskoků a celý tým trefil 15 trojek z 25 pokusů. Heat nestačilo 20 bodů Tylera Johnsona.

Charlotte si poradilo s Milwaukee 111:106, ač si ho ve druhé půli nechalo utéct do 18bodového trháku. Finálních 19 minut však patřilo Hornets. Statistiky přejí Dwightu Howardovi (21 bodů a 16 doskoků), klíčovým mužem koncovky byl ale Kemba Walker (19 bodů a osm asistencí).

Bucks šetřili koleno Janise Adetokunba, Khris Middleton zvládl 31 bodů, Eric Bledsoe 16 bodů, sedm doskoků a šest asistencí, tříbodový pokus, kterým mohl dvě sekundy před koncem srovnat na 109:109, ale minul. Na 16 bodů se dostal i John Henson.

Duel dvou týmů ze spodních pater obou konferencí vyšel lépe Atlantě, která v domácím prostředí zdolala Dallas 112:107. Nejvíc k tomu pomohl rozehrávač Dennis Schröder, který si vyrovnal sezonní rekord 33 body (26 ve druhé půli) a dával i klíčovou trojku v koncovce na 110:107. Ersan Ilyasova dodal 21 bodů a sedm doskoků. Mavericks, které vedl s 22 body Harrison Barnes, vedli většinu prvního poločasu, o náskok však přišli. Dirk Nowitzki přidal za poražené 18 bodů.

Výsledky NBA

Toronto - Philadelphia 102:86

Charlotte - Milwaukee 111:106

Indiana - Brooklyn 123:119 po prodl.

Washington - Orlando 130:103 (domácí Satoranský 6 bodů, 5 asistencí a 4 doskoky)

Atlanta - Dallas 112:107

Boston - Chicago 117:92

Sacramento - San Antonio 99:108

Memphis - LA Clippers 115:112

Utah - Oklahoma City 89:103

Golden State - Denver 81:96

Phoenix - Minnesota 106:115

LA Lakers - Portland 92:95

Miami - New Orleans 94:109