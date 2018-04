Play off NBA začalo, Washington prohrál. Satoranský bodoval dvakrát

Basket

Zvětšit fotografii Tomáš Satoranský z Washingtonu míří na koš, brání mu Pascal Siakam z Toronta. | foto: AP

dnes 5:58

V noci ze soboty na neděli začalo play off basketbalové NBA, a to i s jediným Čechem v soutěži Tomášem Satoranským. Jeho Washington ale v prvním duelu nestačil na Toronto 106:114. Šestadvacetiletý Satoranský se dostal do hry na dvanáct minut a zaznamenal dva body a jednu asistenci.

Wizards jako osmý tým Východní konference nasazenou jedničku z Toronta dlouho trápili, ale nedokázali zastavit trojkovou střelbu soupeře a závěr jim utekl. Raptors sice prohráli posledních deset úvodních duelů sérií play off, ale tentokrát svůj duel zvládli. Ve vyrovnané bitvě měli po většinu času mírně navrch, a když se hosté naposledy pokusili utrhnout a po trojce Kelly Oubreho Jr. a koši Marcina Gortata vedli 96:95, vypadalo to na vyrovnanou koncovku. Domácí však odpověděli osmi body v řadě a závěr už patřil jim. Střelcem vítězů byl s 23 body Serge Ibaka, náhradník Delon Wright přidal 11 ze svých 18 bodů v poslední čtvrtině a celý kanadský tým proměnil 16 trojek. Hlavní hvězdy Toronta tolik nezářily, ale splnily si své. DeMar DeRozan nastřílel 17 bodů, Kyle Lowry zaznamenal 11 bodů a devět asistencí. Wizards nestačilo 23 bodů a 15 asistencí Johna Walla, Markieff Morris přispěl 22 body a 11 doskoky, Bradley Beal 19 body. Satoranský nastoupil na dva úseky na přelomu první a druhé čtvrtiny a na přelomu třetí a čtvrté dvanáctiminutovky. Protože hrál většinu času buď s Wallem nebo Bealem, tak se tolik nedostal k míči, minul všechny tři své střelecké pokusy a své body nastřílel z trestných hodů po šikovném nájezdu. Druhý zápas série se hraje v noci z úterý na středu v Torontu. Obhájci titulu Golden State Warriors dali zapomenout na nepovedený závěr základní části a na úvod play off si hladce poradili se San Antoniem 113:92. Warriors i bez stále rehabilitujícího Stephena Curryho vsadili na obranu a donutili hosty ke střelbě 40% z pole. Hned v první čtvrtině se ujali dvouciferného vedení, a to pak i přes malé zakolísání v poklidu drželi. K dobrému úvodu úřadujícím šampionům pomohl JaVale McGee, který se blýskl 11 body v první čtvrtině, a ještě velmi dobře bránil LaMarcuse Aldridge. Hvězdou zápasu byl Kevin Durant, který si připsal 24 bodů, osm doskoků a sedm asistencí, parádní střelbou se blýskl Klay Thomson, který na 27 bodů potřeboval jen třináct pokusů z pole. Draymond Green tradičním univerzálním výkonem zapsal 12 bodů, jedenáct asistencí a osm doskoků. Spurs vedl náhradník Rudy Gay s 15 body, Aldridge se na 14 bodů střelecky natrápil. „Nepovedl se nám konec základní části sezony, tak jsme si řekli, že v play off musíme přepnout na vyšší rychlost. Víme, jak moc jsme talentovaní a jak dobře umíme zahrát. Dnes to bylo o hodně lepší než v závěru základní části,“ řekl Klay Thompson. Druhý zápas série se hraje v pondělí znovu v hale Golden State. připravujeme podrobnosti