Satoranský dostal minuty po zraněné opoře. Washington prohrál a končí

Sezonu si naopak dokázali prodloužit hráči z Indiany, když doma přehráli Cleveland 121:87 a vynutili si sedmý duel na soupeřově hřišti. Oklahoma City neodvrátilo vyřazení. V Utahu padlo 91:96 a sezona pro ně skončila. Jazz narazí na Houston.

Washington poprvé podlehl v play off doma, a stálo ho to sezonu. Do další fáze postupuje Toronto, které uvítá lepšího ze souboje Cleveland - Indiana.



Wizards měli dlouho naději, že vyrovnají a do Kanady se vrátí. Ale poslední část ztratili 14:29 a zápas odevzdali 92:102. Neuhlídali náhradníky Raptors v čele s Fredem VanVleetem, který zkraje čtvrté části rychle smazal dosavadní rozdíl ve skóre a zavelel tím k obratu.

Domácí celek dostal špatnou zprávu už před zápasem - tradiční člen základní pětky Otto Porter Jr. musel na drobnou operaci s dolní končetinou a ve zbytku série si už nemohl zahrát.

Část jeho minut dostal i Tomáš Satoranský, který zasáhl do všech čtvrtin. Proměnil však až poslední ze svých tří zakončení - dopich po útočném doskoku v poslední sekundě třetí čtvrtiny. Tahle akce znamenala zvýšení washingtonského odstupu na 78.73, jiskru však domácím nedodala.

Washington nezachránilo 32 bodů od Bradleyho Beala a 23 bodů plus osm asistencí od Johna Walla. Markieff Morris uzavřel sezonu 12 body a 15 doskoky. Náhradníci Wizards zapsali jen 20 bodů (Mike Scott osm) ku 34 bodům v podání té torontské. „Tak jejich lavička má doopravdy sílu,“ ocenil domácí kouč Scott Brooks.



Sestřih ze šestého zápasu Washington - Toronto:

Kyle Lowry vedl Raptors za postupem 24 body, DeMar DeRozan sekundoval 16 body, Jonas Valančiunas zapsal 14 bodů a 12 doskoků. K double double se málem propracoval i Pascal Siakam s 11 body a osmi doskoky.

„V každém zápase jsme mohli být lepší. Také dneska jsme to měli dobře rozehrané, ale nezvládli jsme závěr. Nebyli jsme schopní trefit koš, zbytečně jsme ztráceli míče. Vyhrál a postoupil lepší tým,“ soudí Wall.



„Sezonu jsme nezačali podle představ. Trápila nás zranění - nejdřív Markieff (Morris) pak John (Wall), ale nikdy jsme to nezabalili a bojovali o postup do play off. Tam se nám dostat povedlo, i když z posledního osmého místa. Teď jsme ve špatný čas přišli i o Otto Portera. Řekl jsem klukům, že se nemají za co stydět, drželi pospolu a zlepšovali se,“ řekl na tiskové konferenci trenér Brooks.



Victor Oladipo dovedl Indianu k domácímu vítězství nad Clevelandem 121:87, když zaznamenal triple double 28 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí a ještě přidal čtyři zisky. Proměnil šest trojek na osm pokusů a nechal tím zapomenout na své střelecké trápení z předchozích tří zápasů.

Ani LeBron James s ním neudržel krok, Cleveland táhl 22 body, sedmi doskoky a pěti asistencemi. Do čtvrté části při 25bodové ztrátě už ani nezasáhl - stejně jako zbytek základní pětky. Z Indianapolis si James odveze i několik stehů nad levým okem, doplatil na srážku s Thaddeusem Youngem.

„To bylo rychlé, ani jsem si pořádně nevšiml, co se to stalo,“ podotkl clevelanský trenér Tyronn Lue k nástupu Indiany do druhého poločasu, který o vítězi rozhodl.



Pacers pomohlo i 19 bodů od Domantase Sabonise, který prožil snový týden a v šestém zápase trefil devět z 11 zakončení. Darren Collison obstaral 15 bodů, Myles Turner a Lance Stephenson po 12 bodech a Bojan Bogdanovič s Youngem po 10 bodech.

Sestřih ze šestého zápasu Indiana - Cleveland:

V celku poražených se kromě Jamese dostalo do dvouciferných čísel jen duo náhradníků Jeff Green (13 bodů) a Rodney Hood (12 bodů). Kevin Love má zaznamenáno sedm bodů a sedm doskoků, po pádu na zápěstí odstoupil ve druhé čtvrtině. George Hill vynechal třetí zápas za sebou, trápí ho záda.

Jamesovy týmy prošly z prvního kola ve 12 předchozích případech, Oladipo a spol. se v neděli pokusí tuto sérii ukončit.

Utah doma porazil hvězdný celek Oklahoma City 96:91 a zopakuje si loňskou účast ve druhém kole. Po valnou část utkání přitom postrádal Rickyho Rubia, který si v první čtvrtině pátečního zápasu zranil podkolenní šlachu.

O další posun osobního rekordu pro play off se postaral nováček Donovan Mitchell. Jazz vedl 38 body, když zazářil hlavně v klíčové třetí čtvrtině (22 bodů z 37 bodů svého týmu), ale nezklamal ani při závěrečných šestkách sedm sekund před koncem, po kterých už Oklahoma City neměla šanci.

Mitchellových 171 bodů za prvních šest utkání v play off s zapsalo do historie. Lepší vstup měli jen Kareem Abdul-Jabbar v roce 1970 (216 bodů) a Wilt Chamberlain ještě o deset let dříve (199 bodů).

Zápasu se pokoušel šéfovat hostující Russell Westbrook, nastřílel sice 46 bodů, ale potřeboval k tomu 43 střel. Na sedm trojek využil 19 pokusů. Zapsáno má také 10 doskoků a pět asistencí.

Westbrook dokázal takřka zlikvidivat až třináctibodový rozdíl ve skóre. Přiblížil své Thunder na 91:92, odpověděl mu však Derrick Favors (v utkání 13 bodů a osm doskoků) a po něm i Mitchell. Naopak hosté v koncovce minuli šestkrát za sebou.

Nejlepší výkon v sérii v podobě 19 bodů a 15 doskoků zvládl novozélandský pivot Steven Adams. Náhradník Jerami Grant je na devíti bodech.

Donovan Mitchell vs. Russell Westbrook:

Naopak Carmelo Anthony zůstal na sedmi bodech a Paul George dokonce jen na pěti bodech (střelba 2/16, nejhorší výkon v play off v kariéře), zvládl sice i osm asistencí, ale na kontě má šest ztrát. Georgeovi skončila smlouva, a tak není vyloučeno, že v dresu Thunder nastoupil naposledy.

Vítězné Jazz kromě Mitchella s Favorsem postrčili Rudy Gobert (12 bodů, 13 doskoků a tři bloky), Joe Ingles (12 bodů) a Alec Burks (11 bodů), který zaskočil za Rubia.

Výsledky play off NBA První kolo

Východní konference - 6. zápasy:

Washington - Toronto 92:102 (domácí Satoranský 2 body, 1 doskok). Konečný stav série: 2:4.

Indiana - Cleveland 121:87. Stav série: 3:3.

Západní konference - 6. zápas:

Utah - Oklahoma City 96:91. Konečný stav série: 4:2.