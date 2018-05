Jak to bouchlo ve Westbrookovi a Anthony se zhádal se svým trenérem

Thunder ztráceli v druhé půli na Jazz už 25 bodů a jejich sezona se zdála být u konce, Russell Westbrook s Paulem Georgem však byli proti. Explozivní rozehrávač zářil 45 body, 15 doskoky a sedmi asistencemi, osvalený křídelník ho doplnil 34 body.

Žádný další hráč Thunder včetně Carmela Anthonyho se ani nepřiblížil dvoucifernému počtu bodů.

„Byl to jeden z těch zápasů, kdy nám neskutečně pomohli diváci. Nikdo nechtěl, aby nám dnes končila sezona,“ chválil Westbrook už tradičně hlasité publikum v Chesapeake Energy Arena.

Přitom až do dvou slepených trojek hráče s nulou na dresu v polovině třetí čtvrtiny vypadal celý tým Oklahoma City hodně odevzdaně.

Nepovedený konec protrápené sezony byl hodně blízko.

Jazz nebyli jen lepší, oni Thunder v prvním poločase prakticky zesměšňovali. Vyhlášené publikum bylo v té chvíli na své poměry tiché, někteří fanoušci bučeli, pár stovek dokonce v zoufalství odešlo.

Působilo to zvláštně, protože takhle snad ani nemůže končit sezona Russella Westbrooka, jednoho z nejenergičtějších hráčů v celé lize. Není náhoda, že zlepšení přišlo po čtvrtém faulu šéfa utažské defenzivy Rudyho Goberta. Westbrook okamžitě zareagoval dvěma trojkami, George dal koš s faulem a Thunder obživli.

„Nikdy se nevzdáváme. Ani nevím, co přesně jsme dělali špatně, oni prostě trefovali skoro všechny střely. Bylo jedno o kolik to bylo, pořád jsme věřili, že to můžeme otočit a taky že ano,“ řekl po utkání George.

Westbrook není ani náhodou vyhlášeným střelcem a potvrzoval to i v této sérii, ve druhé půli ale chytil rytmus. Nasázel v ní 33 bodů a celkem pětkrát přesně mířil zpoza trojkového oblouku. Ütažský trenér Quin Snyder vycítil důležitost okamžiku a vrátil Goberta zpět do hry, ani to však nepomohlo. Nejenom, že si francouzský pivot s unikátním rozpětím paží brzy udělal pátý faul, Westbrooka s Georgem stále nešlo zastavit. Do konce třetí čtvrtiny bylo srovnáno.

„Russ dneska skvěle reagoval na to, jak ho Utah bránil. Oni se ho snažili donutit do něčeho a on udělal pravý opak. Byl neuvěřitelný,“ pochválil ho George.

Russell Westbrook a Paul George v pátém zápase s Utahem:

Duo Westbrook a George je celou sezonu kritizováno za to, že si nedokáže vyhovět. Z velké části je to zřejmě i proto, že se snaží zapojit i Carmela Anthonyho, který už zřejmě do kategorie hvězd nepatří. Anthony ale většinu comebacku strávil na lavičce a hvězdné duo bylo najednou k nezastavení.

V jednu chvíli dali 39 bodů svého týmu v řadě a celkem nastříleli 60 z posledních 67 bodů Thunder.

Mezitím se Anthony na lavičce hlasitě pohádal s asistentem trenéra Mauricem Cheeksem, chtěl se vrátit zpět do hry. Oklahoma City však zářilo bez něj a Melo tak zůstal sedět na střídačce.

„Nic to nebylo. Jen jsem prostě moc chtěl týmu pomoct a být součástí té skvělé atmosféry,“ vysvětloval matador po zápase.

Už to vypadalo na neslavný konec experimentu Thunder, teď můžou v Oklahomě dál snít o velkém obratu.

„Dnes si to ještě užijeme, ale zítra to musíme pořádně probrat. Vždyť jsme sakra prohrávali o 25 bodů. Otočili jsme to se štěstím, to si znovu nemůžeme dovolit. Teď nás čeká těžší úkol, vyhrát v Utahu,“ uzavřel trenér Billy Donovan.