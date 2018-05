Bez režiséra to nešlo. Houston musel do finále NBA pustit Golden State

Clint Capela (vpravo) z Houstonu smečuje do koše Golden State, Kevin Durant ho při tom fauluje.

Byl to boj do posledního kola, i v něm Houston párkrát dostal hráče Golden State do rohu a tam je zasypal sprškou ran. Ale to bylo vše. Šampion se vzchopil a nakonec na body vyhrál 101:92. Warriors otočili finále Západní konference basketbalové NBA z 2:3 na 4:3 a v boji o titul počtvrté za sebou vyzvou Cleveland Cavaliers.

