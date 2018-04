Boston v sedmém zápase uspěl a míří do tradiční řežby s Philadelphií

Dalších 8 fotografií v galerii Malcolm Brogdon (vlevo) z Milwaukee a Terry Rozier z Bostonu bojují o míč. | foto: AP

dub 29 2018

Trvalo to, ale do popředí už zase patří Boston i Philadelphia. Na tradiční souboj basketbalové NBA teď dojde ve druhém kole play off. Celtics si ho vybojovali, když v utkání číslo sedm zdolali doma Milwaukee 112:96. Druhé kolo odstartoval obhájce Golden State jasnou výhrou 123:101 nad překvapením play off z New Orleans.