Nenávidění a neporazitelní. Jen blázen by sázel proti Currymu s Durantem

dnes 10:29

Muž, jehož basketbalové nadání uznává celý svět, teď dokázal odhalit skupinu, která hlásá opak. „Neoceňují to, co umím. Je to čirá nenávist,“ říká Kevin Durant. „Nikdy už nedostanu ceny za základní část. Ale dobrá, beru to. Chápu, že to, co jsme dali dohromady, všem nahání strach.“