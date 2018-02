James jasně přestřílel Westbrooka, Houston předvedl velkolepý finiš

LeBron James vedl Cleveland k cennému osmibodovému vítězství v Oklahoma City, když nastřádal 37 bodů (proměnil 14 ze 23 pokusů), osm doskoků a osm asistencí. Měl k sobě však dalších pět dvouciferných střelců.

Pohodu při zakončení našel veterán J. R. Smith, který se dostal na 18 bodů, když trefil šest z devíti tříbodových střel.

Z nedávných posil na tom byli nejlépe Rodney Hood a Jordan Clarkson se 14 body, Larry Nance Jr. obstaral 13 bodů a devět doskoků.

George Hill dodal coby první rozehrávač sedm bodů. Za necelých 24 minut se obšešl beze ztráty. Nová čtveřice tak obstarala 48 bodů.

Cleveland sice vyměnil před uzávěrkou přestupů skoro půlku mužstva, přesto to i ve druhém utkání v novém složení vypadalo, jako by spolu Cavaliers hráli už dlouho. Po výhře v Bostonu si tým kolem LeBrona Jamese vyšlápl na dalšího silného protivníka.

„Klukům, kteří přišli, se to u nás snažíme udělat co nejjednodušší, aby se cítili komfortně. Hrajeme prostě rychle dopředu a nekomplikujeme si to,“ popisuje James.

„Musíme pokračovat v práci. Jsme teprve na začátku procesu přeměny. Chce to udržet herní progres, vysoký standard předváděné hry a zabojovat do konce základní části o co nejlepší výsledky,“ řekl clevelandský trenér Tyronn Lue.

LeBron James proti Oklahoma City:

„Vyhovět si na palubovce, najíždět do koše, hledat volné spoluhráče - ne že by v tom předtím byli špatní, ale teď jsou mnohem rychlejší a jistější,“ uznal jeho oklahomský protějšek Billy Donovan.

Na straně Thunder se hodně snažila velká čtyřka, ale po tři čtvrtiny jen dotahovala. Paul George zaznamenal 25 bodů, Carmelo Anthony 24 bodů a sedm doskoků, Steven Adams 22 bodů a 17 doskoků a Russell Westbrook 21 bodů (trefil jen sedm z 19 střel), 12 asistencí a sedm doskoků.

Náhradník Jerami Grant se dostal na 14 bodů. Do střelecké listiny se pak už zapsali jen jeden jejich spoluhráč - Raymond Felton se šesti body. Anthonymu s Westbrookem tak výsledkově nevyšel návrat po zraněních.

Houston zaznamenal devátou výhru za sebou, v prestižním střetnutí si poradil v Minnesotě 126:108. Potřeboval k tomu velkolepý závěr - v poslední části nastřílel 42 bodů.

Ryan Anderson se na nich podílel 12 ze svých 21 bodů, když proměnil čtyři trojky. Celkem si hráči vítězných Rockets v poslední části zapsali deset úspěchů zpoza oblouku. James Harden vedl Texasany s 34 body a 12 asistencemi, na kontě má šest trojek z deseti pokusů.

Ryan Anderson proti Minnesotě:

První místo ve Východní konferenci si pojistilo Toronto vítězstvím 115:112 nad Miami. Šestou výhrou v řadě získalo jistotu, že půjde do All-Star přestávky jako jednička na východě, nebyl to však nijak přesvědčivý výkon. Raptors vedli pět minut před koncem 112:96, ale v poslední minutě už hostující Goran Dragič snižoval na rozdíl tří bodů. Toronto se pak trápilo na šestkách a dalo Heat šanci vyrovnat, ale ti ji nevyužili.

Raptors táhlo duo amerických reprezentantů Kyle Lowry a DeMar DeRozan, kteří se postarali dohromady o 49 bodů: DeRozan nastřílel 27 bodů, Kyle Lowry přidal 22 bodů. Serge Ibaka zaznamenal 14 bodů a 10 doskoků a

Od šesté porážky ze sedmi zápasů neuchránilo hosty 28 bodů v podání Slovince Dragiče, 16 bodů Jamese Johnsona a 10 bodů a 11 doskoků přeslavného navrátilce Dwyaneho Wadea.

Na výhru se natrápilo i Milwaukee, které se s nejhorším týmem východu Atlantou doma dostalo do koncovky a nakonec zvítězilo 97:92. Střelcem zápasu byl domácí Khris Middleton s 21 body, Janis Adetokunbo zvládl na 15 bodů a 15 doskoků, když se celý zápas trápil, ale v koncovce dal dva důležité koše. Bucks vyhráli po odvolání trenéra Kidda podeváte z 11zápasů.

Hawks prohrávali až o 12 bodů, ovšem tři minuty před koncem srovnali a Bucks musel zachraňovat Adetokunbo. Atlantě nestačilo 18 bodů v podání Dennise Schrödera ani 15 bodů Ersana Ilyasovy.

Nikola Jokič zaznamenal triple-double za 23 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí a jeho Denver přehrál oslabené San Antonio 117:109. Spurs, kterým chyběl kvůli bolavému kolenu LaMarcus Aldridge, tak před přestávkou ztratili pět z posledních šesti duelů.

Skvělý zápas ovšem odehrál za poražené francouzský pivot Joffrey Lauvergne, který si vylepšil osobní rekord na 26 bodů, dodal i 11 doskoků a posílal svůj tým do posledního vedení v zápase, když v úvodu čtvrté čtvrtiny upravoval na 100:99. Tony Parker mu pomohl 17 body.

Závěr ale patřil Nuggets, za které přidal Will Barton 20 bodů a Gary Harris 15.

Sestřih ze zápasu Denver - San Antonio:

Zach Randolph nastřílel 22 bodů, Bogdan Bogdanovič přidal 19 bodů a jejich Sacramento ovládlo v Dallasu první půli. Pak už využilo získaný náskok k výhře 114:109.

Kings vedli až o 26 bodů než pak nechali Dallas snížit, výhru ale měli pod kontrolou. Mavericks vedl J. J. Barea s 19 body, duo Harrison Barnes a Dwight Powell na sebe upozornilo 18 body.

Výsledky NBA

Dallas - Sacramento 109:114

Denver - San Antonio 117:109

Milwaukee - Atlanta 97:92

Minnesota - Houston 108:126

Oklahoma City - Cleveland 112:120

Toronto - Miami 115:112