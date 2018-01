Boston padal, ale chytil se. Londýn viděl velký obrat proti Philadelphii

Boston se v letošní sezoně už poosmé dostal z minimálně třináctibodové ztráty a jejich dvaadvacetibodový deficit ve vítězném zápase je druhý nejvyšší po otočení šestadvacetibodové ztráty proti Houstonu. Podobnou statistikou se žádný jiný celek NBA pochlubit nemůže.

Mladý tým Philadelphie do zápasu vlétl a velmi rychle si vybudoval dvouciferný náskok. Nejvíce se o to zasloužil J. J. Redick, který přesně střílel z dálky. Celtics se však z velké ztráty vyhrabali ještě do přestávky na poločasových 48:57, když zářil hlavně křídelník Jaylen Brown.

V obratu pokračovali svěřenci Brada Stevense i ve druhé půli, kterou ovládli 66:46 a získali sedmou výhru v řadě. Už v polovině třetí čtvrtiny pivot Daniel Theis poprvé otáčel skóre a závěr už nejlepší tým Východní konference kontroloval.

„Začali jsme velmi špatně, ale postupně jsme se dostávali do hry. O přestávce jsme si řekli, co zlepšit, a ve druhé půli už jsme byli jasně lepší,” řekl nejlepší střelec vítězů Jaylen Brown coby autor 21 bodů. O bod méně dal Kyrie Irving, přidal i sedm doskoků a šest asistencí. Marcus Morris přihodil 19 bodů a osm doskoků.

Sixers nestačilo 22 bodů J. J. Redicka, 16 bodů Bena Simmonse a 15 bodů plus 10 doskoků Joela Embiida. Oba týmy se v závěru dostaly do strkanice, když Simmons tvrdě srazil Morrise na zem, ale vše se obešlo bez vyloučení.