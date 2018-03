Washington má Walla i jistotu play off. Satoranskému zůstala výrazná role

Basket

Další 2 fotografie v galerii Malik Monk (v modrém) z Charlotte zakončuje na koš Washingtonu mezi Tomášem Satoranským (31) a Bradleym Bealem. | foto: Reuters

dnes 23:38 23:25

Basketbalisté Washingtonu už mají k dispozici i Johna Walla a se svým kapitánem v sestavě si v NBA zajistili postup do play off. Přinesla jim ho domácí výhra nad Charlotte 107:93. Tomáš Satoranský se ve Wizards vrátil do role náhradníka, přesto odehrál takřka 26 minut.

Šestadvacetiletý Satoranský k výhře přispěl šesti body, třemi doskoky a čtyřmi asistencemi. Trefil první tři své střely, pak byl však třikrát neúspěšný. Jedenkrát míč získal. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Wall chyběl Wizards od konce ledna v 27 utkáních. Tým sice i díky výkonům Satoranského držel příčky pro play off, ale v poslední době se Washingtonu už tolik nedařilo. O to očekávanější byl nynější Wallův návrat. Spoluhráčům zvedl sebevědomí a výsledkem byla první výhra nad Charlotte v sezoně po třech předchozích porážkách. Hned při prvním pobytu na hřišti stihl Wall pět bodů a pět asistencí, než ho vystřídal Satoranský. Chvílemi hráli i oba spolu - i kvůli tomu, že z utkání brzy odstoupil kvůli nemoci Markieff Morris. Wall nakonec odehrál 33 minut, během nichž nasbíral 15 bodů a 14 asistencí. Wizards si k výhře pomohli 18 trojkami z 39 pokusů, Bradley Beal a Otto Porter jich dali každý šest. Výsledky NBA Washington - Charlotte 107:93 (za domácí Satoranský 6 bodů, 3 doskoky, 4 asistence).