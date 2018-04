Tři týmy si play off zajistily, posledního postupujícího určí jediný zápas

San Antonio čekalo na potvrzení účasti v play off až do zápasu číslo 81, jeho skvělá série však neskončí. O titul bude usilovat v jedenadvacáté sezoně za sebou. Druhá nejdelší běžící šňůra postupů do play off NBA čítá šest účastí.

Spurs si pozici upevnili domácím vítězstvím 98:85 nad Sacramentem, bojovat o ně však museli do posledních minut, když zápas otáčeli. Čtvrtou čtvrtinu ovládli 38:19. V konečném pořadí Západní konference mohou být pátí, anebo také osmí.

Rudy Gay vedl celek z Texasu proti svému předchozímu zaměstnavateli 18 body. Do formy se dostal čtyřicetiletý matador Manu Ginóbili, zaznamenal 17 bodů - osm z nich v poslední dvanáctiminutovce.

Russell Westbrook zapsal svůj 25. triple double tohoto ročníku (za 23 bodů, sezonní maximum 18 doskoků a 13 asistencí) a dovedl Oklahoma City k vítězství 115:93 nad Miami a postupu do play off. Paul George pomohl 27 body a Jerami Grant se postaral o 17 bodů.

Také pondělní vítězství Thunder vypadá jasně - a také oni k němu dospěli po velkém dramatu. Prohrávali až o 18 bodů a poprvé se do vedení dostali až v poslední části. Tu ovládli v poměru 39:12.

Josh Richardson vévodil statistikám Miami s 18 body, Hassan Whiteside sekundoval s 16 body a osmi doskoky a Tyler Johnson s Justisem Winslowem stihli 12 bodů.

Výsledky NBA

Detroit - Toronto 98:108

Brooklyn - Chicago 114:105

Miami - Oklahoma City 93:115

New York - Cleveland 109:123

LA Clippers - New Orleans 100:113

Minnesota - Memphis 113:94

San Antonio - Sacramento 98:85

Denver - Portland 88:82

Milwaukee - Orlando 102:86