James se vyšťavil, ale slaví postup i rekord. Harden ukázal svou sílu

LeBron James má za sebou další famózní výkon, Cleveland v sedmém zápase proti Indianě táhl 45 body, devíti doskoky, sedmi asistencemi a čtyřmi zisky. odehrál 43 minut, ve třetí části se přitom potýkal s křečemi. Už v poločase měl na kontě 26 bodů a významně se podílel na jedenáctibodovém náskoku svého celku.

Pacers se ale nevzdali. S pomocí svého tahouna Victora Oladipa a jeho 14 bodů za třetí čtvrtinu dokázali domácí Cavaliers dohnat, ba předehnat. Jejich tříbodové vedení však bylo výjimečné, Cleveland se rychle vrátil do plusu.

V úvodu čtvrté části se domácí Cavaliers poměrně rychle dostali do dvanáctibodového trháku. Oladipo a spol. pak znovu ukrajovali, padesát sekund před koncem to bylo 96:100.

Jenže James odpověděl třemi body v řadě a nedovolil, aby se Indiana dostala skutečně na dostřel.

Pro Jamese, který útočí na svůj osmý postup do finále NBA za sebou, to znamená třináctý postup do druhého kola play off. V tom prvním ještě nikdy neskočil, v minulých letech postupoval s čistým štítem, letos musel strpět tři brzké prohry.

Malou náplastí za toto trápení je další rekord play off NBA v jeho držení: na kontě už James má 399 zisků, o čtyři víc než předchozí jednička žebříčku Scottie Pippen, parťák Michaela Jordana ze slavné éry Chicago Bulls.

V celé sérii se James dostal na 241 bodů, což je nejvíc od dob Michaela Jordana. Ten ve finále zámořské soutěže v roce 1993 zaznamenal celkem 246 bodů.



„Mé tělo hoří,“ předstoupil před novináře třiatřicetiletý James po utkání a prozradil, že měl v plánu vůbec neslézt z palubovky, pokud by to bylo třeba. „Nemyslím na Toronto (příští soupeř) a nebudu až do zítřka. Jsem připraven jít domů. Pustíte mě? Jsem unavený. Opravdu bych chtěl už jít,“ prohlásil James.



Cleveland poprvé v sérii postavil do základu kanadského pivota Tristana Thompsona - a ten se odměnil 15 body a 10 doskoky. Po první čtvrtině měl na kontě šest bodů a sedm doskoků. Kevin Love zvládl 14 bodů, když trefil čtyři trojky. J. R. Smith zaznamenal 11 bodů.

Na 11 bodů se rovněž dostal George Hill. A stačil mu k tomu druhý poločas. Do toho prvního přitom ani nezasáhl a hrozila mu čtvrtá absence za sebou kvůli potížím se zády. Sázka na jeho trestné hody však kouči Tyronnu Lueovi vyšla, Hill v klíčových momentech uspěl v devíti z 11 případů.

LeBron James v sedmém zápase s Indianou:

Překvapivě úspěšnou sezonu Indiany završila její nová hvězda Victor Oladipo 30 body, 12 doskoky, šesti asistencemi a třemi zisky. V první půli se pětadvacetiletý křídelník střelecky hledal a měl na kontě jen pět bodů. Zastoupil ho ale Darren Collison, který do pauzy stihl 17 ze svých 23 bodů. Thaddeus Young má zapsán double double 14 bodů a 10 doskoků.

Domantas Sabonis zvládl 10 bodů, Myles Turner s Lancem Stephensonem po osmi. Vůbec se nevedlo Bojanu Bogdanovičovi, který zaznamenal jen tři body.

„Při vší úctě myslím, že jsme byli lepší tým. Oni ovšem mají nejlepšího hráče světa,“ řekl na adresu Jamese indianský pivot Trevor Booker. „Neskutečné. Je opravdu nejlepší na světě a opět zase jednou ukázal proč. Musím se vrátit k tréninku, abych se jeho úrovni alespoň přiblížil,“ připustil Oladipo,



Houston vstoupil do série druhého kola s Utahem tak, jak by měl hrát nejlepší tým základní části. Zvítězil 110:96, když po prvním poločasu vedl už 64:39. Hostující Jazz se však ve druhé půli osmělili a stahováním odstupu až na 11 bodů dosáhli toho, že Rockets nemohli nechal odpočívat své hvězdy.

Vítěze táhl James Harden, nastřílel 41 bodů, když trefil sedm z 12 tříbodových pokusů. A k tomu přidal osm doskoků a sedm asistencí. Chris Paul se postaral o 17 bodů, šest asistencí a čtyři zisky, Clint Capela o 16 bodů a 12 doskoků a P. J. Tucker o 15 bodů, když trefil šest z osmi střel.

Do sestavy se vrátil výtečný kamerunský obranář Luc Mbah a Moute, který musel sérii s Minnesotou vynechat kvůli vykloubenému ramenu. S Jazz odehrál bezmála 21 minut.

James Harden v prvním zápase s Utahem:

„Je to speciální hráč. Ovlivňuje hru v mnoha směrech. Musíte mu to hodně ztížit. Jejich obrana byla hodně dobrá, ale James je James,“ řekl o Hardenovi trenér Mike D’Antoni. „Letos už jsme se setkali s mnoha typy obran a jak je vidět, teď toho dokážeme využívat,“ těšilo Hardena.



Utah musel rychle přesedlat ze série s Oklahoma City na souboje s odpočatými hráči Houstonu. Donovan Mitchell s náhradníkem Jaem Crowderem nicméně potvrdili formu posledních dnů a oba zaznamenali 21 bodů.

Joe Ingles přispěl 15 body, šesti doskoky a pěti asistencemi, Rudy Gobert 11 body a devíti doskoky. Scházel zraněný Ricky Rubio.

Výsledky play off NBA

První kolo:

Východní konference - 7. zápas:

Cleveland - Indiana 105:101. Konečný stav série: 4:3.

Druhé kolo:

Západní konference - 1. zápas:

Houston - Utah 110:96