Před Durantem chtěli Golden State přivábit Bryanta, slyšeli od něj ne

Warriors jsou úřadující šampioni NBA a byli letos jasně nejlepším týmem, pokud se však chtějí udržet na špici, budou muset lehce obměnit kádr.

Navíc je čeká docela složité počínání s platovým stropem, nejužitečnější hráč posledních dvou finálových sérií Kevin Durant bude totiž podepisovat novou smlouvu a zřejmě nedá svému týmu „slevu“ jako vloni.

Proto by se borcům z Oaklandu hodil do týmu nějaký veterán za minimální kontrakt, který týmu zkusí pomoci ke třetímu titulu v řadě a čtvrtému za posledních pět let.

Zřejmě by ten někdo měl být hráč se zkušenostmi z play off, který by pomohl s výchovou mladíků v kádru.

Někdo jako třeba Kobe Bryant?

Pětinásobný šampion NBA s Los Angeles Lakers byl v týdnu hostem reportéra Alexe Kennedyho v jeho show HoopsHype Podcast a vzpomínal na to, jak se ho kdysi pokoušel řesvědčit k podepsání smlouvy Bob Myers, generální manažer Warriors.

„Ne, jako vážně. Znám Boba Myerse strašně dlouho. Při mém poslední Utkání hvězd v roce 2016 jsme se potkali na hotelu a měli čas si pokecat. Gratuloval jsem mu ke skvělému týmu a on mi říkal, že kdybych si to rozmyslel a chtěl hrát další sezonu, můžu jít do Warriors,“ vyprávěl se smíchem Bryant.

Kobe ale místo toho na jaře 2016 ukončil bohatou kariéru a Warriors získali do týmu Kevina Duranta. Zřejmě už měl tehdy Kobe plán na svou filmovou dráhu, která mu stihla přinést Oscara.