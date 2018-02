Davis drtil Oklahoma City a ještě se stal rekordmanem New Orleans

VIDEO: #Giannis goes for 29 PTS, 11 REB, and the win for the @Bucks at home! #FearTheDeer https://t.co/KbIsiUhHiE Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

#Giannis goes for 29 PTS, 11 REB, and the win for the @Bucks at home! #FearTheDeer https://t.co/KbIsiUhHiE