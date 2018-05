Na čtvrtý barážový pokus. Pardubická rodina dobyla pro Hradec ligu

Postup? Konečně, ještě si to neuvědomuji, řekl kouč Pět let s týmem patří mezi absolutní špičku prvoligové soutěže, čtyřikrát s ním šel do baráže o NBL. Až letošní čtvrtý postup kouči Lubomíru Peterkovi vyšel, pro Hradec s týmem vybojoval možnost hrát v příští sezoně nejvyšší soutěž. „Co tomu bezprostředně říkám? Nevím, ještě si to ani neuvědomuju,“ říkal po skončení prodloužení ve všeobecné euforii hradecké haly v Třebši. Královští sokoli si postup vybojovali poté, co v prvním zápase v Jindřichově Hradci prohráli o tři body, v odvetě nejprve stav srovnali a v prodloužení rozhodli baráž pro sebe. „Těžko říct, co rozhodlo, ale byli jsme lepší. Už v pátečním zápase u nich byla škoda, že jsme ho nedotáhli do vítězného konce,“ řekl úspěšný kouč. Přitom Jindřichův Hradec v závěru postup sokolů ohrožoval, v jednu chvíli měl v součtu bodů navrch. „Oni už ale dohrávali bez tří zahraničních hráčů, ti asi neměli takovou vůli. A naši kluci zachovali klid,“ uvedl Peterka.