Poslední střela přinesla ústecký žal. Čtvrtfinálová série se vrátí

„Jsme znovu na startovní čáře, uvidíme, kdo doběhne do cíle,“ odfoukl si pardubický pivot Radek Nečas. Ústí ruplo 89:91 (30:28, 52:51, 71:65, nejvíce bodů: Svejcar 19, Pecka 15, Šotnar 14, Robinson 11, Šteffel a Šmíd 10 - Spearman 35, Kent 12, Welsch 10), pokračuje se ve čtvrtek v Pardubicích a v neděli v Ústí.

Skóre se houpalo, Pardubice ve čtvrté čtvrtině otočily, Sluneta mohutně finišovala, v závěrečné minutě málem sedmibodové manko vygumovala. Na poslední útok měla sedm vteřin, Votroubek s klaksonem extázi nezařídil.

„Proč trojka a ne dvojka? Vyplynula ze hry, po fintě jsem byl volný. Je možné, že devět z deseti takových střel bych dal, tohle byla zrovna ta desátá. Smůla,“ želel Votroubek. „Hodně dlouhé dvě vteřiny, když míč letěl na koš,“ líčil Nečas.

Dvě ústecké porážky byly o bod a dva, klidně už Sluneta mohla slavit senzační postup. „Bohužel dnes hrál fantasticky Spearman, nepodařilo se nám ho zastavit. Byl rozhodujícím faktorem,“ zmínil ústecký kouč Antonín Pištěcký autora 35 bodů.

Ústecký šéf Tomáš Hrubý má hlavu v dlaních, jeho tým prohrál doma s Pardubicemi o dva body, série je srovnaná na 2:2. Vlevo ústecký pivot Ladislav Pecka, uprostřed křídelník Vladimír Dolanský.

Svoje mužstvo, které hnalo 1 215 fanoušků, chválil. „Hrajeme na hranici našich možností. Spousta lidí nám asi nevěřila, my sobě jo. A taky to tak vypadá,“ cítí Pištěcký hrdost. Soupeři už se ničím nepřekvapí. „To už jsou takové detaily, že neřešíme ABC, ale ST v abecedě a limitně se blížíme k Z. Opravdu není co vymyslet, už to bude jen o nasazení a exekuci.“