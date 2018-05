Ústí zase burcuje basketbalovou ligu. Odmítá další zápasokrádeže

Pištěcký míní, že dvoukolový jízdní řád NBL je chyba. „Velká chyba,“ zdůraznil. „Mělo se hrát čtyřkolově. Každé kolo je ozdobou soutěže, která je extrémně vyrovnaná, a v každém utkání je o co hrát,“ navrhuje Pištěcký.

„Mohli jsme mít zápasů dalších dvacet. Nebavme se o tom, že dva týmy odnesou, že se nedostanou do první šestky. Ale i poslední Jindřichův Hradec už se dostal do pozice, že ani Děčínu se tam nebude hrát jednoduše. Nikomu. Týmy jsou schopné porazit každý každého, tedy až na Nymburk. Je to obrovská škoda, lidi na zápasy chodí, zápasy je baví a je jich málo,“ dodává.

Pištěcký se postavil proti argumentům obhajujícím dvoukolový systém.

První zněl, že by se jinak soutěž nestihla odehrát.

„Naprostá hloupost,“ tvrdí a počítá, že 22 utkání v základní části, deset v nadstavbě a nejmíň šest v Alpe-Adria Cupu znamená 40 duelů.

„Kdyby se Nymburk účastnil jen dvou kol, bavíme se o 42 utkáních při čtyřkolovém systému, což bychom stihli. A nemusíme sedat do auta a jezdit pro další zápasy 900 kilometrů do Slovinska, 700 na Slovensko, 700 do Rakouska. Nám stačí jet jen dvacet kilometrů do Děčína, sto do Prahy, 140 do Kolína.“

Druhý argument je finanční. „Prý více zápasů, více peněz. Další nesmysl,“ čertí se Pištěcký. „Tak pojďme hrát jen jedno kolo, ať uspoříme ještě víc. Anebo ať si manažeři družstev sednou před sezonou, střihnou si a rozdají medaile. Nemusíme platit ani hráče, ušetříme!“

Argument číslo 3 je zdraví hráčů.

„To je diskutabilní. Čtyři kola se už hrála, dva zápasy týdně nikoho nezabijí. Nejsou to tři čtyři utkání jako v NBA,“ porovnává kouč Slunety. „Ať si každý sáhne do svědomí, protože spodních šest týmů přijde o spoustu zajímavých utkání, která by mohla být další ozdobou soutěže. A hrozně mi to vadí.“

Ústí navrhne změnu systému. „Už to v kuloárech řešíme, chceme basket veřejnosti dopřát,“ řekl šéf Slunety Tomáš Hrubý.