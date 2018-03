Dobrá reklama: Olomoucko proti favoritovi málem stáhlo hrozivou ztrátu

„Tohle nebyl jeden zápas, ale dva dvacetiminutové. V první půli jsme nebyli konkurenceschopní. Týmu jsem řekl, že pokud budeme takhle bránit i v dalších čtvrtinách, dostaneme 150 bodů. To evidentně nechtěli,“ poznamenal s nadsázkou kouč Olomoucka Predrag Benáček.

Pardubice měly skvělý vstup do utkání. Dominovaly na doskoku, byly lepší střelecky a do pauzy zapsaly 55 bodů.

„Měli jsme hodně energie, dařilo se nám v obraně. Z toho pramenilo i sebevědomí v útoku. První půle byla skvělá, dobrá byla i třetí desetiminutovka. V závěru jsme si to ale málem pokazili. Dostali jsme Olomoucko sami do hry výpadkem na obou polovinách hřiště. Byly to nakonec nervy, ale lidem se to muselo líbit. Myslím, že si to užili,“ konstatoval Tomáš Bartošek, kouč Pardubic.

Diváky dostala do varu především závěrečná pasáž střetnutí. Olomoucko do ní vstoupilo šňůrou jedenácti bodů v řadě a šest minut před koncem prohrávalo 65:77.

Postupně se stále přibližovalo a půl minuty před koncem J. C. Fuller snížil na dva body.

Po taktickém faulu sice hostující Jackson Kent proměnil pouze jednu šestku, k vítězství to ale devět sekund před koncem stačilo.

„Byla tam ještě chvilka na útok, ale bohužel jsem střelu netrefil podle svých představ. Je z toho další těsná porážka, což zamrzí. Ale na druhou stranu si musíme přiznat, že jsme utkání ztratili úplně někde jinde. Ten první poločas byl z naší strany vážně strašný,“ uznal Michal Křemen, kapitán Olomoucka.