Zradily nohy i hlava, Kerr šlapal písek. Svitavy to stálo derby

Svitavskému týmu nevycházelo prakticky nic. Jeho opory, především Garret Kerr, nebyly tak výrazné jako jindy, a naopak na druhé straně se výtečně rozházeli další Američané Brandon Spearman a Jackson Kent (v utkání 24, resp. 19 bodů), jež dobře doplňovali i ostatní členové týmu.

Zásadním handicapem Turů podle Růžičky bylo, že mužstvo totálně postrádalo „šťávu“, což částečně souviselo s jeho předchozím utkáním na půdě mistrovského Nymburka (porážka 69:73). Někteří hráči, například střelec Pavel Slezák, navíc nebyli zdravotně fit.

„Přišlo mi, že jsme absolutně bez energie. Pozoroval jsem to už v pátek na tréninku a projevilo se to i v zápase. A když nejdou nohy, nejde ani hlava,“ podotkl kouč. „Garret Kerr šlapal písek, to bylo vidět. Každou situaci jeden na jednoho na pivotu či na křídle prohrál,“ všiml si Růžička.

I proto do druhého poločasu nasadil veterána Luboše Striu, přestože ten v posledních dvou týdnech prakticky netrénoval.

„Možná jsem taky dříve mohl použít (mladého rozehrávače Eduarda) Kotáska. Možná, kdyby, kdyby, kdyby...,“ uvažoval Růžička.

Rozhodla druhá čtvrtina

To v pardubickém táboře vládla naprostá spokojenost. Beksa se na svitavské Střelnici ukázala v úplně jiném světle než zkraje sezony, kdy tady padla 64:66. Díky nynější vysoké výhře si navíc pohlídala průběžné druhé místo ve skupině A1 před Opavou, s níž venku prohrála v předešlém kole 73:87.

„Tímhle výkonem jsme nepovedené utkání v Opavě stoprocentně napravili,“ mínil po triumfu ve Svitavách jeden z pardubických trenérů Tomáš Bartošek. „V obraně jsme dobře přebírali hráče, nevznikala tam tentokrát taková okna. A dokázali jsme zastavit rychlý přechod Turů do útoku, takže jsme nedostali moc laciných košů,“ vypočetl.

„Hráli jsme agresivně, měli minimum ztrát a hlavně se chytili střelecky. Díky tomu jsme splnili to, co jsme měli,“ doplnil ho křídelník Josef Potoček.

První čtvrtka byla ještě vyrovnaná, o osudu derby se rozhodovalo v té druhé. Domácí v ní netrefovali, hosté ano a poločasové skóre pak znělo 50:33 pro Pardubice.

„Měli jsme tam spoustu nevynucených ztrát. K tomu dal soupeř 10 nebo 12 bodů ze druhých šancí po doskoku,“ mrzelo Růžičku.

Po pauze se Svitavy v jeden moment přitáhly na dvanáct bodů, ale to byl pro ně strop. V pohodě hrající Beksa přidávala další a další koše a jen o chlup jí unikla stovka.

„Po celou dobu jsme byli koncentrovaní, a jak se nám dařilo v obraně, získali jsme klid i v útoku,“ liboval si kouč Bartošek.

„To my se dostali do křeče a rozpadli se - to je nutné si přiznat. Pardubice byly výrazně lepší,“ konstatoval trenér Růžička.

Svitavského křídelníka Striu štvalo, že Tuři příliš brzy složili zbraně. „Ve druhém poločase se s tím ještě dalo něco udělat, ale my tomu sami nevěřili. Zápasy, kdy se nedaří, mohou přijít v play off - musíme to v nich urvat bojovností. A to nebylo,“ poznamenal 37letý borec.