Reprezentantka Valková chce s pražským Olympem do semifinále

Pro mnohé byl přestup mladé nahrávačky do Prahy překvapením. Vždyť Olymp, který dříve sbíral medaile, v posledních letech strádal a vyústěním bylo až 7. místo v loňském ročníku.

„Primárně jsem chtěla do ciziny, ale nepřišly žádné adekvátní nabídky, které by stály za to jít ven. Jak po finanční stránce, tak i ligou. Něco se rýsovalo ve Francii, ale nakonec z toho sešlo,“ přibližuje Kateřina Valková.

V tuzemsku o ni byl velký zájem. „Měla jsem nabídku z Prostějova, Liberce a Brna. Hodně klubů o mě stálo, ale tlačily dost brzo a já chtěla mít šanci řešit angažmá venku,“ přibližuje. „Posledním rozhodnutím zbyla Ostrava s Prahou. V tu chvíli jsem měla jasno.“

Přestože si vybojovala s Ostravou účast v evropském Challenge Cupu, ani to ji však neudrželo a zvolila Prahu.

„Určitě jsem nad tím přemýšlela, že v Praze nebudou poháry. Na druhou stranu už jsem věděla, že chci nějakou změnu. V Ostravě jsem byla pět let a už to bylo dlouhé. Chtěla jsem to mít blíž domů. Přeci jenom z Prahy to není taková dálka,“ líčí plzeňská rodačka, proč se rozhodla pro hlavní město.

Do Prahy ji mimo jiné přivábila i možnost pracovat s trenérem Stanislavem Mitáčem, kterého navíc na lavičce doplnil zkušený Martin Hroch. „Určitě to byl jeden z důvodů proč jít na Olymp, protože když jsem přemýšlela o dalším angažmá, tak jsem se chtěla ještě herně posunout. Myslím si, že to byla dobrá volba,“ těší se z nové spolupráce Valková.

Trenérský tandem si od nové posily slibuje, že bude patřit mezi vůdčí osobnosti a vezme na sebe zodpovědnost.

„Určitě se z toho nerozklepu ani se tím nenechám svazovat. Je to o tom, odehrát to nejlepší, co člověk umí, a dát to nejlepší týmu. Vždycky jdu na hřiště odevzdat maximum,“ hlásí Kateřina Valková.

„Myslím si, že tým máme poskládaný dobře,“ míní dvaadvacetiletá nahrávačka. Její slova se potvrdila v přípravě, když Pražanky dokázaly porazit Liberec, slovenského mistra z Bratislavy, či maďarskou Békéscsabu, jež usiluje o Ligu mistryň.

„Doufám, že se nám povede být kolem čtvrtého, pátého místa po základní části. Letos ta extraliga bude o tom, že každý může vyhrát s každým a budou rozhodovat detaily. Věřím, že zabojujeme o postup do semifinále, i když to nebude jednoduché,“ říká odhodlaně.

Plzeňská rodačka věří, že i v novém klubu si udrží místo v reprezentaci. „Pro sportovce je nároďák nejvíc, co může být,“ říká.

V Evropské lize patřila mezi stálice a přispěla k bronzovému úspěchu na Final 4 v Maďarsku. V srpnové kvalifikaci o mistrovství Evropy se už o pozici první nahrávačky dělila se Šmídovou, která předtím chyběla.

Reprezentaci se ovšem první část kvalifikace moc nepovedla. „Smolně jsme prohrály tři tie-breaky. Papírově se zdálo, že jsou ty týmy hodně pod námi, ale už Finky v Evropské lize ukázaly, že mají své kvality. Švédky mají nejlépe bodující hráčku v italské Serii A. Nejsou to slabé týmy,“ míní dvaadvacetiletá nahrávačka. „Začátek se nám nepovedl, ale pořád ještě můžeme postoupit a uděláme proto maximum,“ nevzdává se nadějí na postup Válková.