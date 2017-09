Nestojí to pouze na Krejčím. Sedm dalších beder, jež mají nést Česko

Jakub Jokl. Jedenadvacetiletý pivotman zahájil svůj druhý rok v americké univerzitní NCAA. V celku University of Utah jej vede Larry Krystkowiak, někdejší pivot NBA.

Jeden ze špičkových basketbalových programů už v minulosti do nejslavnější profisoutěže vyslal Keitha Van Horna či Andrewa Boguta, loni odsud do NBA odešel rakouský talent Jakob Pöltl, letos Kyle Kuzma.

Odchovanec Havlíčkova Brodu, který do Ameriky zamířil přes JBC Brno a akademii CBA na Kanárských ostrovech, má tedy o špičkové tréninky postaráno, do sestavy se však zatím příliš neprosazuje.

Matěj Svoboda. Také tento ostravský rodák žije na prestižní americké adrese. Celek z University of Dayton se objevil v posledních čtyřech play-off NCAA.

Dvoumetrový křídelník, který se loni stal druhým nejlepším střelcem na mistrovství Evropy do 20 let, zamířil do Ohia v létě. Jak bývalý nymburský hráč v boji o místo uspěje?

Nejvyšší českou soutěž už v dresu NH Ostrava okusil i Matějův sedmnáctiletý bratr Štěpán.

Jakub Dombek. Druhý z Ostraváků je v tomto výčtu výjimkou. Starty v mládežnických reprezentacích mu totiž zatím scházejí. Devatenáctiletý pivot z akademie GBA přesto před sebou může mít velkou budoucnost.

Měří 207 centimetrů, na pohyblivosti či střeleckém umu mu to však neubírá. Na vrchol však má ještě dlouhou cestu.

V Praze si jej zatím hýčkají jako svůj největší klenot. Část tohoto léta pak strávil Dombek ve Spojených státech, kde se na palubovce sešel s několika o trochu slavnějšími hráči. Třeba s Carmelem Anthonym:

When you guard your idol #melo Příspěvek sdílený Jakub Dombek (@jakub_dombek), Čec 20, 2017 v 3:23 PDT

Jan Zídek. Sedmnáctiletý pokračovatel nejslavnějšího tuzemského basketbalového rodu. Dědeček Jiří zářil na evropských palubovkách v 60. letech, otec Jiří je prvním českým hráčem, který to dotáhl až do NBA.

Zatím 204 centimetrů vysokého Jana zdobí střelecká ruka, potřeboval by však přidat na rychlosti. S áčkem USK Praha se od srpna chystá na svou premiéru v české nejvyšší soutěži.

Luboš Kovář. Odchovanec tachovského basketbalu má být v šestnácti letech benjamínkem nového ročníku Kooperativa NBL. Talentovaný podkošový hráč si společně s Krejčím zahrál na letošním mistrovství Evropy osmnáctiletých, ač jsou oba o poznání mladší než jejich spoluhráči.

Kovář je vynikající doskakovač i solidní střelec, od loňského vstupu do nymburského dorostu patřil k tahounům. Teď má dostat první velkou šanci mezi muži a svitavský trenér Lubomír Růžička se dušuje, že ji tomuto mladíkovi dá.

Co je některých koutech Evropy normální - dávat talentům prostor od raného věku - to se v Česku příliš nenosí. Třeba to Svitavy zlomí a Kovář bude prvním z mnoha.

Marek Vyroubal (vlevo) a Jan Zídek z USK Praha v utkání juniorské Euroligy proti Darüssaface Dogus Istanbul.

Marek Vyroubal. Podle serveru Eurobasket.com číslo 23 mezi největšími evropskými talenty ročníku narození 2001.

Kapitán reprezentace do šestnácti let se na letošním mistrovství Evropy své věkové kategorie trápil střelecky, avšak 5,4 asistence na utkání z něj v tomto směru činí druhého nejlepšího muže turnaje.

Další z vytáhlých českých rozehrávačů zaujal už na jarním kvalifikačním turnaji juniorské Euroligy v Málaze. Nejnadějnější výhonek brněnské basketbalové rodiny (Markův starší bratr Martin patří do kádru ligového mmcité Brno a sbírá první úspěchy jako trenér, jejich rodiče vedou mládežnický klub SAM BŠM Brno) působí v USK Praha.

Ondřej Hanzlík. Má za sebou první sezonu v akademii euroligového klubu Saski Baskonia a před sebou dalších osm let ve Vitorii. Právě tak dlouho mu ještě poběží smlouva. Do Baskicka se letos patnáctiletý talent dostal přes Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, pražskou BA Sparta a Nymburk.

Ondřejův starší bratr Zdeněk byl rovněž příslibem tuzemského basketbalu, svůj potenciál ale nenaplnil. Působil v Nymburce, ligu si zahrál také v Sadské či v Chomutově.