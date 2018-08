Nejsem zlý muž, tvrdí cyklistický boxer Bouhanni. Ale těch průšvihů...

Ano, tak zní plán.

„Skončím s cyklistikou ve 32 letech,“ říká nyní 28letý Francouz. „Pak budu nejméně dva roky usilovat o co nejvyšší mety v boxu. A stejně jako v cyklistice, dám tomu 100 procent.“

Když ovládl etapu na závodě Dauphiné 2016, začal hned za cílem boxovat, načež věnoval vítězství památce Muhammada Aliho.

Přes zimu si každoročně zpestřuje zimní přípravu boxerskými soustředěními. Byl sparingpartnerem i Hakimovi Chiouimu, přednímu francouzskému profesionálovi. Chiouiho kouč Hamid Zaim poté pronesl: „Dokáži si představit, že pokud se Nacer vrhne naplno na box, může být jednou ve své váhové kategorii i mistrem Francie.“

Ovšem to teprve zjistí. Možná.

Ve čtvrtek večer boxoval kontroverzní cyklista Nacer Bouhanni pěstmi jen do vzduchu, když vítězně proťal cíl dlouho nezáživné, ale na konci tolik dramatické 6. etapy Vuelty.

Tolik tohle vítězství potřeboval po všem, co ho letos vytočilo.

Začalo to už před sezonou. Cédric Vasseur se stal novým šéfem jeho druhodivizní stáje Cofidis namísto Yvese Sanquera a Bouhannimu hned zredukoval jeho rozjížděcí vláček.

Navíc Vasseur ani neprodloužil smlouvu v realizačním štábu stáje Karimovi Bouhannimu, otci cyklisty.

Na jaře jej pak Vasseur ostře kritizoval za nedostatečnou kondici.

V červnu tým oznámil, že nebude zařazen do výběru pro Tour, kde dostal přednost sprinter Christophe Laporte.

A ve středu, poté co byl Bouhanni po dojetí 5. etapy penalizován 30 trestnými sekundami, se ve španělských médiích objevila zpráva, že trest obdržel za nevjhodné chování, protože během etapy údajně udeřil svého sportovního ředitele, jedoucího v autě Cofidisu.

Bouhanni okamžitě kontroval. „Já nejsem zlý muž,“ napsal na Twitter. Načež i stáj Cofidis vydala prohlášení: „K žádnému boji u auta nedošlo. Trest byl za nepovolené přijetí občerstvení v zakázané zóně.“

Bouhanni tehdy v extrémním vedru trpěl, jel za pelotonem úplně poslední a řekl si o bidon, aby zamezil dehydrataci.

Ve čtvrtek potom vztek, nahromaděný na všechny, kteří se staví proti němu a očerňují jej, dokázal přetavit ve vítězné nabuzení.

„Po tom, co se ve středu stalo, jsem dnes opravdu moc chtěl vyhrát. Ta mylná informace byla pro mě velkým zklamáním,“ vykládal.

Pravdou je, že do pozice zlého muže si jej mnozí už zaškatulkovali.

Ještě ve stáji FdJ zažil svůj průlomový rok 2014, kdy na Giru zvítězil ve třech etapách a získal fialový trikot vítěze bodovací soutěže, načež vyhrál dvě etapy také na Vueltě.

O rok později odešel z FdJ do Cofidisu. Bez ohledu na dres, který právě oblékal, se však zároveň množily i incidenty.

„Sestřelil mě, doslova vletěl do mého kola,“ stěžoval si na něj Matteo Trentin už na Tour 2013.

„Zapomíná, že cyklistika není box. Chová se ve spurtech bezohledně,“ napadl jej později rovněž John Degenkolb.

Loni na Tour Jacopo Guarnieri, dvorní rozjížděč Francouze Démara, vyslal za cílem 6. etapy k Bouhannimu obscénní gesto a do televizního mikrofonu soptil: „Bouhanni je idiot. Nejen že mě předjížděl, on taky strčil koleno do mých řídítek. Vždycky způsobí pády. Víme, že se tak chová. Asi proto, že pořád prohrává.“

Osočený Bouhanni reagoval hláškou: „Zloděj volá chyťtte zloděje. Ať se Guarnieri raději podívá na video.“

Na což zareagoval i budoucí vítěz bodovací soutěže Michael Matthews ze Sunwebu a prohlásil: „Někteří sprinteři jsou opravdu jako idioti. Pokud mohou vyděsit soupeře tím, že budou závodit jako blázni, proč by s tím přestávali? Musíte je potrestat, protože jinak se budou takhle chovat pořád.“



V dalším průběhu Tour byl Bouhanni skutečně potrestán pokutou 200 šěvýcarských franků a trestnou minutou za to, že ve spurtu udeřil Jacka Bauera z Quick-Stepu.



Problémy měl však i mimo trať. Zkazky o jeho konfliktech s týmovými kolegy a sportovními řediteli se utěšeně množily.

Letos psal list L’Equipe, že po worldtourovém závodě Eschborn-Frankfurt došlo k „agresivní hádce“, při níž Bouhanni napadl v týmovém autobuse před dalšími jezdci sportovního ředitele své stáje Roberta Damianiho. Bouhanni, který závod nedokončil, tehdy poněkud „seřval“ Damianiho, že na něj nikdo z týmu nečekal, aby mu pomohl, když byl odpárán z pelotonu.

Stejně tak v březnu zkritizoval Bouhanni šéfa týmu Vasseura, že si jej stáj dovolila neposlat na monument Milán-San Remo.

Ovšem Vasseur současně poukazoval: „Musí si uvědomit, že letos zatím nic nepředvedl.“

V následujících měsících zabral, vyhrál na jaře pět menších závodů, ale vedení týmu nepřesvědčil. Zvlášť když ve sprinterské etapě Kolem Akvitánie byl lídrem týmu určen Laporte, což Bouhanni odmítl akceptovat a ve spurtu milého Laporta přespurtoval.

Jsi neloajální, uslyšel.

A pak se dozvěděl: na Tour tě nevezmeme, pojede tam Laporte.

Jakoby tím jen pokračovalo jeho „prokletí“ jménem Tour.

Právě tam od něj jeho zaměstnavatelé očekávali, že se pokusí vyhrávat etapy. Už při svém debutu v roce 2013 nicméně musel kvůli nemoci vzdát. Kvůli zranění odstoupil i v prvním týdnu ročníku 2015.

O Tour 2016 jej zranění připravilo zcela. V noci před francouzským mistrovstvím se v hotelu popral s hosty, kteří byli podle něj opilí a příliš hluční, a on poroto nemohl spát. Při rvačce utrpěl ránu na ruce, která se zanítila a vyžádala si operaci. Sbohem, Tour.

Loni sice celou Tour dokončil, ale ani jednou nespurtoval lépe než čtvrtý. Stěžoval si na zranění z předchozího závodu Kolem Yorkshiru.

A letos na své domovské Grand Tour opět chyběl.

Vzápětí se nechal slyšet, že uvažuje o odchodu z Cofidisu. Stáj mu přesto ještě dala šanci a určila jej sprinterem týmu na Vueltu.

Příprava neprobíhala ideálně. Na závodě Kolem Polska trpěl těžkými žaludečními potížemi, ve spurtech se neprosadil a odstoupil.

Až ve čtvrtek konečně přišla chvíle velké Bouhanniho radosti. V poněkud chaotické koncovce přespurtoval Dannyho van Poppela i Eliu Vivianiho.

Nacer Bouhanni (vpravo) přijímá gratulaci od týmového kolegy po vítězství v šesté etapě Vuelty.

„Jsem poctěn, že jsem po čtyřech letech znovu vítězně zvedl ruku na Grand Tour,“ vykládal. „Chtěl jsem se vrátit do vítězného módu na významném závodě, a povedlo se.“

Zda tento triumf něco změní na jeho úmyslech odejít z Cofidisu, zatím neprozradil. Smlouva mu tu platí i pro sezonu 2019, ale kdo ví...

Spekuluje se, že v příští sezoně už bude Nacer Bouhanni oblékat dres jiné francouzské druhodivizní stáje Vital Concept.