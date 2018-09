Lezci včetně Ondry si na MS zkusí kombinovaný olympijský formát

Češi v Innsbrucku Vedle Adama Ondry budou v mužské kategorii Českou republiku reprezentovat Martin Stráník a Jakub Konečný. V ženách byly na MS nominovány Iva Vejmolová a Eliška Adamovská. Celkem bude na světovém šampionátu startovat zhruba 700 lezců ze 65 zemí.

Za dva roky v Tokiu má sportovní lezení premiéru pod pěti kruhy a o medaile se bude bojovat v kombinaci všech tří disciplín. Novinku v Innsbrucku ochutná i česká hvězda Adam Ondra.

Jeden z nejlepších světových lezců, který od roku 2009 získal na MS osm medailí v obtížnosti a boulderingu, proto musel začít trénovat i rychlost. O tuto disciplínu přitom nikdy neměl zájem.

„Rozhodně je to neporovnatelné s tím, s jakou radostí a vášní trénuju bouldering nebo lezení na obtížnost. Několikrát jsem si to vyzkoušel. Ten čas nebude ani zdaleka konkurovat rychlostním specialistům, ani těm, kteří se začali věnovat všem třem disciplínám, ale nebude to snad taková ostuda,“ věří Ondra.

Do finále kombinace, která se uskuteční na závěr šampionátu, postoupí šest závodníků s nejnižším součinem umístění v jednotlivých disciplínách. Ondra proto věří, že by mohl postoupit díky dobrým výsledkům v obtížnosti a v boulderingu.

Adam Ondra

Ty pro něj budou i v Innsbrucku nejdůležitější. „Priorita je lezení na obtížnost, další priorita je bouldering. Pokud se mi podaří urvat dobrý výsledek v obou disciplínách, tak mi to pravděpodobně vyjde do té první šestky, abych se nominoval do finále v té kombinaci. Těžko odhadovat, kdo tam má největší šance, ale z toho tak nervózní nejsem. Tam se může stát cokoliv,“ podotkl pětadvacetiletý lezec.

V Innsbrucku bude obhajovat dva roky staré zlato z obtížnosti a stříbro z boulderingu.