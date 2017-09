Časovkářským mistrem světa mezi muži do 23 let se stal Dán Bjerg

Bergen (Norsko)

Časovka

Muži do 23 let (37,2 km): 1. Bjerg (Dán.) 47:06, 2. McNulty (USA) -1:06, 3. Ermenault (Fr.) -1:17.

Juniorky (16,1 km): 1. Pirroneová 23:20, 2. Vigiliaová (obě It.) -6, 3. Fasnachtová (Austr.) -42.