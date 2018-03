Sáblíková na „rybníku“ v Amsterdamu. Poškodí déšť mistrovství světa?

Má jít o velkolepou oslavu nizozemských rychlobruslařů, kteří si v Pchjongčchangu opět jednou podmanili olympijské kolbiště. Ale vlastně to bude oslava celého tohoto sportu.

Organizátoři očekávají každý den až 30 tisíc diváků!

Abychom však vysvětlili úvodní slova: elitní rychlobruslaři se pochopitelně nenacházejí na opravdovém rybníku. Naopak, jsou na Olympijském stadionu v Amsterdamu z roku 1928. Na jeho ploše byla speciálně pro tento šampionát vybudována umělá rychlobruslařská dráha.

Ano, o medaile ze čtyřboje se letos bude závodit pod otevřeným nebem.

Říkejme tomu návrat ke kořenům.

V Amsterdamu se v roce 1893, tedy před 125 lety, uskutečnilo také historicky první mistrovství světa v rychlobruslení. Tehdy se závodníci utkali na Muzejním náměstí.

V moderní historii těchto šampionátů se naposledy bojovalo o světové medaile pod otevřeným nebem v Budapešti 2001, kde získali zlato za čtyřboj Němka Anni Friesingerová a Nizozemec Rintje Ritsma.

Právě ten je nyní ředitelem závodu.

Martina Sáblíková na slavnostní recepci v amsterdamském Rijksmuseu před startem MS v rychlobruslařském víceboji.

Stavitelem provizorního oválu v Amsterdamu se stal proslulý mistr ledu z heerenveenské haly Beert Boomsma. Má být zárukou kvality. Přesto půjde o velmi zvláštní šampionát, především kvůli proměnlivému počasí.

Čtvrteční dopolední trénink museli Češi zrušit. Začalo pršet, bruslit se vůbec nedalo, na led tedy zamířili až odpoledne.

„Holky z toho mají prču. Je tu úplně jiná atmosféra než na olympiádě,“ říká Petr Novák. „V hale při tréninku poznáte, na co máte vy a na co soupeři. Tady fouká, prší, led není ideální. Neodhadnu o formě nic.“

Při nepříznivém počasí se v určitou loterii může proměnit i samotný závod. „Pokud bude pršet, tak kdo pojede první nebo druhou rozjížďku po úpravě ledu, bude na tom mnohem líp než ti na konci.“

Stěžejní otázkou tedy je: Jaké má být počasí.

Předpověď na pátek je ještě solidní. „I když tady u moře nikdy nevíte,“ připomíná český kouč. „Ale v sobotu má být naopak podle předpovědi hodně špatně, větrno i deštivo.“

MS ve čtyřboji Amsterodam Pátek, od 19.30:

500 m žen

3000 m žen Sobota od 16.15:

500 m mužů

1500 m žen

5000 m mužů

5000 m žen Neděle od 13.30:

1500 m mužů

10 000 m mužů

Ženy mají čtyřboj na programu v pátek a v sobotu, muži v sobotu a v neděli. Celkem stanou na startu rekordní čtyři čeští reprezentanti, tři ženy a jeden muž.

Původně se mezi 24 mužů a 24 žen kvalifikovaly jen Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová. Ale z pozice náhradníků posléze na šampionát pronikli i Sebastian Druszkiewicz a Natálie Kerschbaummayrová.

Ta se v pondělí vracela z finále Světového poháru závodníků do 20 let v Salt Lake CIty, kde si nejlépe vedla na trati 1500 metrů, na níž skončila časem 2:02,10 druhá.

„V 11 hodin v pondělí Naty přistávala v Praze a já se zrovna v 11 dozvěděl, že může v Amsterdamu startovat. Hned jsem ji telefonicky na letišti zastavil a přesměroval a letěla sem za námi,“ líčí Novák. „Bude toho mít, chudák, plný brejle, ale to nevadí. I kdyby skončila poslední, zazávodí si na mistrovství světa.“

Kerschbaummayrová byla už první náhradnicí pro hromadný závod na hrách v Pchjongčchangu. Tam se posléze skutečně jedno místo uvolnilo, protože však Češka nebyla na hrách osobně přítomna, připadlo běloruské závodnici.

Tentokrát se 19letá rychlobruslařka stane nejmladší účastnicí šampionátu. Je o 27 let mladší než jeho nejstarší aktérka Claudia Pechsteinová.

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová, dvě největší hvězdy Novákova týmu, po vydařené olympijské anabázi vysadily z tréninku a odpočívaly.

Na stadionu v Amsterdamu - zleva Zdráhalová, Sáblíková, Kerschbaummayrová:

„Martina a Nikola skoro vůbec netrénovaly, obě byly vážně utahané, potřebovaly si pořádně odpočinout,“ říká kouč. „Speciálně u Martiny byla pauza nutná, měla po návratu z Pchjongčchangu už zase chycená záda a navíc ji začínalo bolet i koleno.“

Sice se na hrách spekulovalo, že by Sáblíková ze zdravotních důvodů mohla Amsterdam vypustit, ale nakonec rozhodla ona sama a prohlásila: „Mně je jedno, kolikátá budu, ale kvůli těm divákům a atmosféře tam chci startovat.“

V Nizozemsku je za velkou hvězdu, ve čtvrtek večer ji organizátoři vezli i do amsterdamského Rijkmusea, největšího a nejvýznamnějšího muzea v zemi, na slavnostní setkání více než čtyř desítek žijících mistrů světa v rychlobruslení, s nimiž se společně fotografovala.

Na ledu byly obě české olympioničky poprvé opět v úterý. Jak jsou na tom s formou v porovnání s konkurencí, si po poněkud zmatených trénincích nedovolí říci ani vyhlášený prognostik Novák.

Zatímco s kariérou se loučící Ireen Wüstová zaútočí na sedmý titul mistryně světa ve čtyřboji, Martina Sáblíková by mohla dosáhnout na svůj pátý.

„Aby mohla bojovat o některou z medailí, musí dobře zvládnout úvodní pětistovku. Ta bude klíčem,“ říká Novák. „Už při ní může velkou roli sehrát kvalita ledu. Jestli bude pršet a mrznout tak, že na ledu bude narůstat krupice, pak ty pozdější páry nemají šanci.“

Tak rozhodl los Závod na 500 metrů

4. rozjížďka:

KERSCHBAUMMAYROVÁ (osobní rekord 41,49) - Kikučiová (Jap., 39,01) 8. rozjížďka:

Zlotkowská (Pol., 39,10) -

SÁBLÍKOVÁ (39,23) 9. rozjížďka:

ZDRÁHALOVÁ (39,10) -

Ťi Čchen-chao (Čína, 39,43) Závod na 3000 metrů

3. rozjížďka:

KERSCHBAUMMAYROVÁ (4:15,92) - Haugenová (Nor., 4:10,57) 7. rozjížďka:

ZDRÁHALOVÁ (4:03,87) -

Tan Li (Čína, 4:04,30) 9. rozjížďka:

Voroninová (Rus., 3:57,70) -

SÁBLÍKOVÁ (3:55,10)

Páry pro sobotní závody na 1500 a 5000 metrů budou rozlosovány na základě průběžného pořadí.

Co se týče Nikoly Zdráhalové, trenér by ji rád viděl ve finálové sobotní pětce. Do ní se probojuje pouze nejlepších osm žen průběžného pořadí.

Tři rychlobruslařky z jedné země se na šampionát kvalifikovaly už jen z Nizozemska, Ruska a Polska. „Všichni vidí, že české rychlobruslení už není jen o Sáblíkové,“ usmívá se Novák.

Kromě velikánek Sáblíkové a Wüstové chce na zlato zaútočit i Miho Takagiová, která by tak získala premiérový japonský titul mistryně světa ve čtyřboji. Jsou zde také další dvě Nizozemky Antoinette de Jongová (bronzová na ZOH na 3000 metrů) a Annouk van der Weijdenová (čtvrtá na ZOH na 5000 metrů), či německá veteránka Claudia Pechsteinová, která byla světovou šampionkou ve čtyřboji v roce 2000 a má i osm (!) stříbrných medailí.

A je tu opět i nevyzpytatelná Ruska Natalija Voroninová. Ta se stala osudem Sáblíkové na hrách v Pchjongčchangu, kde je los poslal proti sobě jak v závodě na 3000 metrů, tak na 5000 metrů.

Tentokrát to nebude jinak. Los klání na 3000 metrů, druhé disciplíny čtyřboje, v Amsterdamu určil: 9. pár - Voroninová versus Sáblíková.

Naposledy po souboji s mladou Ruskou oslavovala česká jednička v Koreji olympijské stříbro...