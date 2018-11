Češi sbírají v Argentině první medaile na mistrovství světa v raftingu

V disciplíně sprint si muži z posádky TR Hiko vyjeli třetí místo, další mužská posádka v kategorii Masters dokonce nenašla přemožitele. Dobře si vedli také juniorské posádky. Junioři i juniorky do 23 let RK Troja Šelmy a TR HANACE rafters se umístili na třetím místě, stejně tak získaly bronzové medaile i juniorky do 19ti let Let´s Go Rajhrad. Junioři do 19ti let LET-CI Letohrad a ženy v kategorii Open TR Omega obsadili těsně čtvrtou příčku

Argentina, kde se mistrovství světa v raftingu koná vůbec poprvé, nabízí závodníkům překrásnou přírodu v srdci Patagonie v těsné blízkosti pohoří And. Šampionát se koná v oblasti Neuquén, ve městečku Aluminé a Villa Pehuenia, které jsou od hlavního města Argentiny - Buenos Aires vzdáleny 1340 km.

Všechny disciplíny raftového mistrovství kromě slalomu, tedy sprint, H2H a závěrečný sjezd se uskuteční na různých úsecích řeky Aluminé. Závod ve slalomu pak na řece Ruca Choroy.

V dalších dnech čekají na české raftery další obtížně disciplíny. O cenné kovy se utkají v atraktivním závodě head to head, ve kterém vyřazovacím způsobem bojuje raft proti raftu. Dále bude na řadě královská disciplína slalom a náročný vytrvalostní sjezd.