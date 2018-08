V zimě to půjde ještě nahoru, věří nová mistryně světa Vítková

„Je pravda, že ze žádné velké akce, ať v zimě nebo v létě, samostatnou medaili nemám. Tak jsem za ni ráda,“ uvedla majitelka bronzové medaile ze sprintu na olympiádě v Pchjongčchangu 2018.

MS v letním biatlonu Nedělní zpravodajství

Na důležitosti čerstvého úspěchu nic nemění ani fakt, že na aktuálním světovém šampionátu na kolečkových lyžích zdaleka nebylo nejsilnější startovní pole. „Určitě je tady nižší konkurence než v zimě. Ale některá jména se tu objevila,“ říká Veronika Vítková.

V sobotním sprintu jste skončila čtvrtá. Je tím vítězství o to sladší?

Není úplně příjemné stát pod stupni vítězů, když člověk ví, že to bylo kousek. Ale to je biatlon. A těch adeptů na medaile je tu hodně. Ale po včerejším čtvrtém místě jsem chtěla medaili. A jsem ráda, že jsem ji získala.

VIDEO: Vítková je letní světovou šampionkou ve stíhačce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak složité to bylo?

Hodně, protože jsem doma a bylo tu tolik lidí. Ale jsem opravdu šťastná, že jsem vyhrála právě tady, v Novém Městě na Moravě. Je to skvělé.

Je to i motivace do nové sezony?

Určitě. Máme v týmu tolik novinek, nového kouče, nové tréninkové metody. Jsme rádi, že jsme se vydali správnou cestou.

O svém prvenství jste rozhodla v závěrečné střelbě. Byla jste hodně nervózní?

Ano, po první střele se mi rozklepala kolena. (usmívá se) Naštěstí to nic nezměnilo na výsledku.

Důležitou poslední ránu jste ale nedala. Zdaleka ne poprvé v kariéře...

Nadávala jsem si už po ležce, že jsem ve druhé položce poslední ránu nedala. Říkala jsem si, že ve stoje se toho musím vyvarovat.

Co jste říkala na počet diváků, kteří do Vysočina arény dorazili?

Když jste vjeli do arény a slyšeli jste všechny ty diváky, byl to nádherný pocit. Moc jim za to děkuji. Je pěkné, že si sem našli cestu i v létě. A doufám, že v zimě (Nové Město na Moravě v prosinci hostí Světový pohár) se to bude opakovat.

Ze šampionátu máte spolu se stříbrem z pátečního závodu smíšených štafet dvě medaile. S tím asi můžete být spokojená?

Spíš než výsledky hodnotím vlastní výkon. Jsem ráda, že se mi tady podařilo více méně trefit. Ve štafetě jsem byla čistá, včera jedno trestné, včera dvě ze čtyř položek. Věřím tomu, že cesta, kterou jsme se na jaře vydali s novým trenérem, je správná. A že v zimě to půjde ještě nahoru.