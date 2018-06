Brněnský okruh zažije o víkendu návrat superbiků po šesti letech

Závodit budou i jetsurfy. Kdo to vyzkouší, už nesleze Ještě předtím, než se svými superbiky vyrazí na Masarykův okruh, vyzkouší si několik účastníků mistrovství světa jiný rychlostní adrenalin. Ve čtvrtek od 10 hodin vyrazí na hladinu Brněnské přehrady na jetsurfech, tedy surfových prknech poháněných spalovacím motorem. A mistryně světa na tomto českém vynálezu Martina Bravencová varuje: „Je to extrémně návykové. Kdo jetsurf vyzkouší, už z něj nesleze.“ Své o tom ví Jakub Kornfeil, sám motocyklový závodník. „Nakazil jsem tím hromadu jezdců. Všem se to hrozně líbilo a někteří tomu propadli,“ říká účastník třídy Moto3 spadající pod MotoGP. Ten si „mašinku“, která umí za 3,2 sekundy zrychlit z nuly na 60 kilometrů v hodině, oblíbil natolik, že na ní dokonce závodí. A zatímco superbikoví jezdci si dnes jetsurf pouze osahají, on se zítra na přehradě pustí do ostrých soubojů s těmi nejlepšími na světě. Právě Brno totiž hostí první letošní díl seriálu MotoSurf World Cup, v němž se poměří 48 mužů a 24 žen z celkem pětadvaceti zemí. „Je to zábava a zároveň strašná námaha. Ze začátku na prkně nikdo nevydrží déle než deset minut, extrémně zatěžujeme svaly potřebné pro balanci. Ale je to silná droga,“ líčí Kornfeil. Podobně jako ve snowboardkrosu se účastníci v kvalifikaci rozřadí do skupin, v nichž spolu závodí tělo na tělo. „Je to hodně dívatelný sport, lidi to baví,“ láká Kornfeil. „Trať je vytvořená z 22 až 29 bójí a je pokaždé jinačí. V polovině trati je vždycky slalom, kde si můžete vybrat stranu. Právě tam můžete předjíždět, protože ve zbytku trati to v podstatě nejde, což je trošku problém jetsurfu.“ Ten vyvinul Martin Šula, jenž na něm sám rovněž závodí. „Využívám to pro další vývoj jetsurfu. Přemýšlím na něm, jak zlepšit chování stroje, abych ho posunul dál,“ popisuje. „Vždycky, když jsem jako konstruktér něco dělal, tak jsem si to sám vyzkoušel.“ Brněnské závody začnou v pátek v 10 hodin kvalifikací, ve 14 hodin následuje série rozjížděk. Ty budou pokračovat v sobotu od 10 hodin, finále jsou na programu ve 13.00 a 14.15.