Diváckou erzetu v Barceloně na Katalánské rallye vyhrál Ogier

Neuville tím připravil hodně práce mechanikům, kteří museli dát pomačkané auto dohromady pro podvečerní erzetu v Barceloně. „Auto se naklonilo na dvě kola, chtěl jsem zachránit situaci, ale převrátili jsme se,“ popsal Neuville, jenž nehodu považoval za dobré znamení. „Před pár lety jsem se v Německu také převrátili v shakedownu a pak jsme rallye vyhráli. Snad se bude opakovat stejný scénář,“ řekl Belgičan.

Ogier na krátké trati zajel skvělý čas díky dobré volbě pneumatik, jež měly ideální přilnavost na asfaltu. „Byla to dobrá taktika, ale uvidíme zítra. Máme o trochu méně pneumatik než ostatní, ale myslím, že to zvládneme. Nebude to ale po zbytek víkendu jednoduché,“ řekl pětinásobný mistr světa.

Třetí byl s odstupem 4,2 sekundy Estonec Ott Tänak s toyotou, jemuž patří třetí pozice i v průběžném pořadí MS. Již jistý šampion kategorie WRC2 Jan Kopecký je zatím desátý.

Katalánská rallye podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích Po 1. rychlostní zkoušce: 1. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta) 3:35,3, 2. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) -3,7, 3. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris) -4,2, 4. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20) -5,6, 5. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta) -6,0, 6. Camilli, Veillas (Fr./Volkswagen Polo) -7,4, ...10. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia) -9,0.

Neuville přijel k předposlední soutěži sezony do Španělska s náskokem sedmi bodů před Ogierem. Třetí Tänak na Belgičana ztrácí 21 bodů.