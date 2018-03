Navzdory 30kilovým Ruskám. Březinová se rve dál a podruhé je ve finále MS

Když se tak stalo poprvé, psal se rok 2014, jí bylo osmnáct a zdálo se, že ještě tolik toho může dokázat.

Jenže v dalších dvou sezonách byla na šampionátu vyřazena vždy už v krátkém programu. Loni se do reprezentace ani neprobojovala, když ji vystřídala mladá Michaela Lucie Hanzlíková. Navíc Březinovou zasáhla i smrt kouče Ivan Rezka, který jejímu otci s přípravou pomáhal.

Najednou jí bylo dvaadvacet.

Jenže zatímco ruské krasobruslařky jsou často už před 20. narozeninami opotřebované a vyhořelé (byť mnohdy medailemi obtížené), brněnská krasobruslařka potřebovala čas, aby našla sama sebe.

„Musela nejdřív spoustu věcí pochopit a dozrát,“ povídá otec Březina. „Od svých patnácti let skákala všechny trojité skoky, ale bylo to pořád nahoru dolů. A současně se vypořádávala i s dospíváním.“

Z Brna občas vyrážela na stáž do Ameriky, za bratrem, omrknout, jak to dělá svět. Letos pak do sebe skládačka začala zapadat.

„Zapracovala jsem na druhé známce (na projevu na ledu) a ustálila jsem i skoky. Kombinaci dvou trojáků jsem uměla i dřív, ale zvládla jsem ji jen tak jednou za den. Teď už je to jiné.“



Na lednovém mistrovství Evropy v Moskvě si vytvořila osobní rekord 52,06 bodu a dosáhla na své dosavadní evropské maximum, 12. místo.



Potom přijela na „svět“ do Milána.

Na trénincích jí takřka vše dokonale vycházelo. Teprve ve středu, kdy měla vypsaný trénink v 7.40 ráno, to nebylo na ledu právě dokonalé. Což ji i otce paradoxně uklidnilo.

„Když mám poslední ranní trénink horší, většinou se mi potom povede závod,“ vysvětlovala.

Klání 38 krasobruslařek, z nichž mělo vzejít 24 finalistek, načala v 11 hodin ve slabších skupinách krátkého programu Slovinka Grmová jízdou, za kterou obdržela 52,43 bodů - tedy víc než byl osobní rekord Březinové.

„No pane jo. A co bude dál?“ lekl se otec.

Také Březinová po očku sledovala zisky Grmové i dalších krasobruslařek a brzy jí došlo: Bodová hranice, zaručující postup, bude tentokrát ležet velmi vysoko.

Nezastavilo ji to. Sama k sobě promlouvala: Jdi si to užít, pojedeš sama pro sebe, nebudeš myslet na nějaké rekordy.

A tak jela. Kombinaci dvou trojitých toeloopů na úvod svého Adagia zvládla. „To mě uklidnilo.“ Přidala trojitý lutz, dvojitý axel, další prvky s nejvyšší úrovní čtyři.

„Má krokovku ve čtyřce, to klobouk dolů,“ radoval se otec.

Stařičké milánské hale její tmavě červené, vínové tribuny příliš jasu nepřidávaly, na chvíli v ní ztratila orientaci. Kde jsou vlastně rozhodčí, snažila se najít sama sebe v prostoru. Aha, tady.

Dobré to bylo, všechno.

Startovala ve čtvrté skupině a když počítač ukázal 58,37 bodu, rozzářila se. Osobní rekord vylepšený o 6,31 bodu - a jistý postup do finálových volných jízd, kam posléze pronikla z konce druhé desítky.

„To je krásný pocit. Po čtyřech letech finále a ještě s takovými body,“ povídala. „Já věděla, že kombinaci i lutza zvládnu, když se na ně nebudu až moc soustředit.“

Stejnou strategii plánuje i pro finále. „Nebudu si dávat za cíl, jak chci skončit, prostě si jen pojedu to svoje. A když to nevyjde... už takhle jsem spokojená.“

Její 27letý bratr Michal si kariéru možná ještě prodlouží o příští sezonu. Eliška hledí dál. Přesněji: o čtyři roky dál. Tak dlouho chce ještě závodit.

„Carolina Kostnerová vydržela až do jednatřiceti,“ připomene otec.

„Můj sen a cíl je olympiáda v Pekingu,“ říká 22letá Češka. „Budu pro to dělat nejvíc, abych se na ní za čtyři roky konečně předvedla.“

Jistě, občas si může připadal jako Don Quijote, jenž svádí bláznivý souboj na kolbišti, tak často ovládaném patnácti- či šestnáctiletými ruskými dívkami, skákajícími neskutečné věci. Ovšem taková už je realita současného ženského krasobruslení.

„Ty holky jsou drobounké, mají pod 150 centimetrů a snad jen 30 kilo a je šílené, že předvádějí už i čtveráky,“ připouští. „Posouvají bruslení dál, vyhrají, co se dá, za dva roky jsou pryč a Rusové tam pošlou další.“

Ona zkusí hrát hru na ledovou dlouhověkost.

Zároveň bude v Brně dál studovat na vysoké škole dálkově trenérství. „Ve škole se odreaguji a přijdu na jiné myšlenky. Baví mě to,“ ujistí.

V pátek večer se při volných jízdách žen bude loučit italská legenda Carolina Kostnerová. Hala Milanofiori hlásí: Vyprodáno. Březinová si i díky tomu užije svoji poslední volnou jízdu sezony ve strhující atmosféře.

„Strašně bych Carolině přála, aby vyhrála,“ povídá. „Kdyby to dokázala doma, byl by to pro ni úžasný zážitek. Ale uvidíme, co na to Rusky. Vlastně spíš co na to jedna Ruska.“

Že hovoří o Alině Zagitovové, patnáctileté olympijské šampionce, nemusí dodávat.