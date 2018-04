Rallye Šumava zná obsazení. Kopecký s Pechem zabojují o pátý titul

V závěru příštího týdne (20. a 21. dubna) se na druhém podniku mistrovství ČR v rallye sejde opravdu vynikající konkurence. To je po uzávěrce přihlášek jasné. Na start 53. ročníku Rallye Šumava Klatovy se postaví 85 vozů, souběžně probíhající 27. Historic Vltava Rallye jich pojede zhruba stejný počet a 15 aut je přihlášeno do závodu Legend. Dohromady to dá téměř dvě stovky posádek z 18 států.

„I naše, na první pohled ohromná, servisní zóna bude praskat ve švech. Ale uděláme všechno pro zdárný průběh,“ slibuje v tiskové zprávě předseda organizačního výboru Jan Petrů. A také obsazení v nejprestižnějším závodě je skvostné.

Vedle už zmíněných Kopeckého (Škoda Fabia) a Pecha (Ford Fiesta) se svými vozy R5, to je i zbytek české špičky (Dohnal, Černý, Tarabus, Vlček, Jakeš, Štajf, Odložilík, atd.) nebo ruský bohatýr Alexej Lukjaňuk s Fordem Fiesta R5 či druhý pilot továrního týmu Škoda Motorsport, 21letý Juuso Nordgren z Finska. Tradičními účastníky českých rallye jsou polští bratři Szejové (Ford Fiesta R5).

Program akce ● shakedown

PÁ 9.30 - servisní zóna Janovice n./Úhl. ● startovní rampa

PÁ 17.05 - náměstí v Klatovech ● 1. rychl. zkouška

PÁ 17.23 - Klatovský okruh (Čínov) ● 6. rychl. zkouška

PÁ 23.01 - Kdyně, Koráb ● 7. rychl. zkouška

SO 10.15 - okolí Janovic n./Úhl. ● poslední 14. RZ

SO 18.24 - okolí Tedražic ● cílová rampa

SO 19.53 - náměstí v Klatovech Pozn.: V předstihu projedou stejnou trať historická vozidla.

„Pech s Kopeckým už Šumavu vyhráli čtyřikrát a dá se čekat, že boj o prestižní pátý triumf bude velmi dramatický. Určitě do něj budou chtít promluvit i další posádky,“ naznačuje tajemník soutěže Martin Válek. A jako příklad uvádí právě Lukjaňuka nebo Jana Dohnala, který pojede s Fordem Focus WRC.

„Jsme zvědavi i na výkon talentovaného Jana Černého, ale i na mladou naději týmu Škoda Motorsport, finského jezdce Juuso Nordgrena,“ doplňuje Válek. V nejvíce favorizované třídě 2 je přihlášeno 21 jezdců. „Jedním z nich je německý šlechtic, plným jménem Albert Maria Lamoral Miguel Johannes Gabriel Prinz von Thurn und Taxis, který letos sbírá zkušenosti v evropském šampionátu,“ přidává Válek další perličku.

Zajímavé obsazení bude mít i Rallye Vltava, která je opět zařazena do mistrovství Evropy historických vozů. Přijede hned několik posádek ze Španělska, a například Daniel Alonso Villarón (Ford Sierra Cosworth) je vítězem slavné Rally Costa Brava, kde byl na stupních vítězů i jeho krajan Xesús Ferreiro Pérez. Trojnásobný vítěz Valter Christian Jensen z Norska (BMW M3), to bude mít s obhajobou těžké.

Ve startovní listině jsou i další závodníci ze Skandinávie. „Ze Španělska a například ani z Finska jsme ještě vítěze neměli,“ usmívá se Válek. Fanoušci rallye si tak 20. a 21. dubna na Klatovsku přijdou na své.