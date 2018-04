Pardubický Svítkov obsadila plochá dráha. Z výhry se radoval Lindbäck

Celá akce nesla název Dakar Show 2018, jelikož byla doplněna o prezentaci aktérů lednového fenoménu Dakar. Vedle jezdců byli k vidění také jejich miláčci na čtyřech, respektive dvou kolech. Se samotnými řidiči a dalšími členy týmu bylo poté možné prohodit pár slov v rámci připravené besedy.

To hlavní, kvůli čemu ale lidé na plochodrážní stadion dorazili, odstartovalo ve dvě odpoledne semifinálovými rozjížďkami. Mezi sebou si to rozdalo šestnáct jezdců, z nichž na konci vykrystalizovala finálová čtyřka. V ní nechyběl domácí jezdec Eduard Krčmář, jemuž se ovšem ze začátku moc nedařilo...

„Nejdřív jsem byl tak naštvaný, že bych nejradši odjel domů, ale potom ze mě všechno spadlo, a jak se říká - konec dobrý, všechno dobré,“ usmíval se v rozhovoru pro Českou televizi Krčmář.

Hned ve své první rozjížďce sice zapsal nulu, ale pak začal vyhrávat jako na běžícím páse a mezi nejlepší čtyři proklouzl ze druhého místa v „rozjížďce poslední šance“.

„Nebylo to vůbec jednoduché. Zůstali prakticky ti nejlepší jezdci a bylo hrozně důležité najít ideální stopu a nechybovat,“ přibližoval Krčmář. Ve finálové jízdě už potom měl jen jediný úkol. Nedojet poslední.

To se mu nakonec povedlo ještě předtím, než vůbec samotná jízda odstartovala. Němec Wölbert se totiž dvakrát lapil do pásky na startu a dopředu rozluštil postupovou tajenku. Eduard Krčmář se tedy mohl v klidu a bez nervů soustředit pouze na sebe a do cíle přijel na posledním třetím místě.

„Při opakovaných startech jsem spálil spojkové lamely a pak už jsem nemohl odstartovat naplno. Hlavní pro mě bylo dojet,“ řekl Krčmář. Na druhém místě nakonec skončil další Němec Kai Huckenbeck a vítězem se stal Švéd Antonio Lindbäck.

„Byl to slušně obsazený závod, porazit všechny soupeře nebylo nic snadného. O to příjemnější je zvítězit. Můj tým v Pardubicích odvedl dobrou práci,“ děkoval kolegům spokojený vítěz. Lindbäck za sebou kromě jiných nechal například také vítěze 60. Zlaté přilby Dána Hanse Andersena, jenž nakonec skončil osmý.