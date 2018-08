Závodník Pech měl na Barum Rallye pech. Zradila ho technika

„Na přejezdu mezi druhou a třetí rychlostkou nám upadl náboj pravého předního kola. S podobnou závadou jsem se za své závodnické roky nesetkal, stejný problém ale tady měl už v pátek Honza Černý,“ vyprávěl Pech novinářům.

Pokračovat se s tím nedalo. „Zablokovalo se nám kolo a byl konec,“ hlesl. Svůj vůz sice prakticky vůbec neponičil a mechanici díl v servisu vyměnili, přesto se však v neděli 41letý jezdec na start nepostavil, i když podle pravidel mohl.

Zvažovali jste, že pojedete alespoň v neděli?

Nemělo to cenu. Počítali jsme možné body, co by to pro nás znamenalo, ale nemělo to význam.

Vzdal už jste tedy boj o celkové druhé místo?

Uvidíme, jak dopadnou Mareš (nedojel – pozn. aut.) a Černý (15. místo). Máme před sebou ještě Rallye Příbram, budeme bojovat. Dvakrát jsme nedojeli. To jsou tedy závody, které se nám budou škrtat, takže už můžeme body jenom přidávat.

Takže nic nebalíte?

To rozhodně ne, ještě není konec sezony. Sice se nám nedaří naplňovat cíl a prohánět škodovku, ale na druhou stranu nám ta sezona dala hodně. Určitě jsme jim blíž, než tomu bylo na začátku sezony.

Přesto má ta letošní sezona asi do ideálu daleko. Je to pro vás velké zklamání?

Jo a ne. Rozhodli jsme se, že zkusíme sekundovat továrnímu týmu škodovky. Proto se snažíme udělat auto co nejlépe, i my jedeme na samé hranici možností a z toho pramení nějaké chyby.

A ta pozitiva?

Od Hustopečí, kde jsme vůbec neodstartovali, jsme auto předělali a jede se mi lépe. Na Bohemce jsme byli rychlejší. Myslím, že i tady ty dva časy byly dobré, a to jsme měli ještě rezervy. O to větší škoda, že přišel ten defekt. Ale z mého pohledu tomu nešlo nijak předejít, ten díl byl zkontrolovaný.

Myslíte určitě i dopředu. Co udělat, aby byl příští rok lepší?

Posouváme se. Musíme se poučit a příští rok zase zkusíme zabojovat o mistrovský titul.