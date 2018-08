Kameny létaly všude. Autokrosař Fejfar vyhrál a dál vede pořadí ME

Jedna z nejtěžších tratí seriálu. Tak by se dal charakterizovat okruh v Nyirádu. Evropskému autokrosovému cirkusu dal o víkendu pěkně zabrat. Především kamenitý povrch dělal závodním speciálům a jezdcům velké problémy.

Přesto lídr třídy Touring Autocross Václav Fejfar dokázal dojet pro další vítězství. Už šesté v tomto ročníku. Díky němu zvýšil náskok v čele šampionátu na 39 bodů. A evropský titul má na dosah. „Moc jsem si to užil. Přesto, že trať byla hodně náročná a autu dávala zabrat,“ řekl spokojený Fejfar.

Nedoléhá na vás nervozita, když už máte titul nadosah a zbývají poslední dva závody?

Vůbec ne. Já si to maximálně užívám. Závody jsou za odměnu. Už teď do Maďarska jsem se hodně těšil.

Trať v Nyirádu ale byla velmi náročná, jaký na ní byl největší problém?

Dokázal jsem vyhrát dva první měřené tréninky, ale poté jsem kvůli povrchu hledal ideální nastavení na start. To bohužel v prvních dvou rozjížďkách nevyšlo.

Jak se jezdilo na druhé, třetí pozici? Povrch asi ztěžoval nějaké předjíždění...

To je pravda. Kameny létaly všude, takže jsem se pak snažil pouze dojet a držet jinou stopu, aby auto dostalo méně ran právě od těch kamenů. Hlavně jsem nechtěl rozbít přední sklo, protože je to velmi nákladné. Opravdu těžké závody. Bylo to náročné, protože jsme sadu pneumatik museli měnit za nové po každé jízdě.

Třetí rozjížďku a finále jste ale dokázal vyhrát a získal jste tak maximální počet bodů.

Naštěstí se nám povedlo najít vhodné nastavení na start, proto jsem vyrážel z prvního místa. To jsem ve finále v první zatáčce udržel. Poté už jsem si to v pohodě pohlídal.

Auto i tak po závodech vypadalo hodně rozbitě.

Je pravda, že to bylo opravdu náročné. Tímto bych chtěl poděkovat svému týmu a klukům, protože znovu odvedli skvělou práci. A bez sponzorů by to taky nešlo.

Vy letos jezdíte na závody dodávkami a auto máte na přívěsu. Jak je to náročné?

Musím říct, že opravdu hodně. Musím jezdit skutečně pomalu, což je při dlouhých cestách vážně nekonečné.