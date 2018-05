Někdejší motokrosový šampion Geboers se utopil při záchraně psa

Geboersovi se stala osudnou vyjížďka na lodi v neděli večer poblíž města Mol. Poté, co skočil do vody, aby pomohl topícímu se psovi, už se nevynořil na hladinu. Jeho tělo bylo nalezeno dnes.

Geboers jezdil MS v motokrosu v letech 1980-1990 a nikdy neskončil v konečném pořadí mimo stupně vítězů. Svou první Grand Prix vyhrál už v osmnácti letech, celkově měl na kontě 39 triumfů ve Velkých cenách.

Mistrovské tituly získal v třídě do 125 ccm (1982 a 1983), do 250 ccm (1987) a v nejsilnější kubatuře do 500 ccm (1988 a 1990). Světovým šampionem ve všech třech kategoriích se Geboers stal jako první motokrosový jezdec v historii, což mu vyneslo přezdívku „Pan 875“.

Kariéru ukončil bezprostředně po zisku pátého titulu už ve 28 letech. Později byl Geboers manažerem továrního týmu Suzuki a podílel se také na organizaci motokrosové Velké ceny Belgie v Lommelu.