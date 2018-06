Motoristický svátek: v Mostě budou kroužit historické formule

Zvětšit fotografii VETERÁN. Během víkendového The Most Historic Grand Prix se na mosteckém autodromu předvedou i staré formule. | foto: Autodrom Most

dnes 10:16

Na exempláře okruhových speciálů, které se nezapomenutelně zapsaly do historie motoristického sportu, se mohou těšit diváci při závodním víkendu The Most Historic Grand Prix. Uskuteční se od pátku až do neděle na mosteckém autodromu.