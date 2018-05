Řev Slavii probral, ale házenkářky Mostu nakonec první finále ustály

dnes 9:05

Šestá rána do mistrovského klobouku je blízko. Mostecké házenkářky vkročily do finále českého play off pravou nohou a po nejtěsnějším vítězství na Slavii 21:20 si vysloužily zlatý mečbol. „První krok jsme úspěšně zvládli, ale druhé utkání bude záviset na individuálních výkonech hráček. I na tom, jak se oba týmy dokáží vyrovnat s tlakem, který na nich leží,“ uvedl na klubovém webu Peter Dávid, trenér Černých andělů.