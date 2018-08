Grycz a Vlach vyhráli na pětibojařském MS juniorů v Kladně štafetu

Grycz už vloni na MSJ v Székesfehérváru vybojoval světové stříbro a stal se juniorským mistrem Evropy, Vlach byl tehdy v Barceloně třetí. Nyní navázali na společné stříbrné medaile ze štafetových závodů na loňském a předloňském evropském šampionátu. Druzí tam skončili i v závodě tříčlenných družstev.

„Je to skvělé, s Markem jsme měli několik stříbrných medailí. Konečně jsme to juniorské prokletí prolomili a vystoupili na nejvyšší příčku,“ radoval se Vlach v tiskové zprávě svazu. „Fantastické. První juniorský titul mistra světa, navíc v Česku, před domácím publikem. O to je to krásnější,“ doplnil Grycz.

Česká dvojice na kladenském Sletišti ovládla šermířskou část, předtím si oba zaplavali osobní rekordy. Parkur nevyšel Gryczovi, ale v závěrečné kombinaci běhu a střelby se domácí naděje propracovaly ze třetího místa do čela. Grycz předběhl Itala a Vlach pak po poslední střelbě nechal za sebou i vedoucího Korejce.

„Martin je velmi rychlý. Věřil jsem, že ho doběhne,“ řekl Grycz. „Myslel jsem, že ho doběhnu dřív. Ze začátku jsem se soustředil víc na něj a nehlídal jsem mířidla, jak jsem měl. Na začátku druhého úseku jsem viděl, jak tuhne. Tu šanci už jsem si vzít nenechal,“ dodal Vlach.