Moderní pětibojař Kuf skončil na ME v Maďarsku devatenáctý

Kufovi vyšla jízda na konci, kterou evropský šampion z roku 2016 vyhrál a před závěrečnou kombinací běhu se střelbou mu v průběžném pořadí patřila devátá pozice. V elitní desítce se ale po střeleckém výpadku neudržel. „Honza nezvládl první dvě položky. Prakticky hned po první střelbě bylo jasné, že je ze hry o přední pozice. Propadl se o deset míst a bylo po nadějích,“ uvedl reprezentační trenér Jakub Kučera v tiskové zprávě.

„Měl sice určité zdravotní problémy a tréninkový výpadek, ale to by se rozhodně nemělo takhle podepsat na výsledku jeho střelby. Určitě měl na to být do desátého místa, na startu kombinační části to i tak vypadalo, ale výpadek při střelbě ho připravil o dobrý výsledek,“ dodal Kučera.

Šampionát zakončí pondělní závod smíšených štafet. Mezi šesti přihlášenými dvoučlennými týmy jsou i Kuf s Eliškou Přibylovou, kteří tuto disciplínu vyhráli na květnovém Světovém poháru v Sofii.