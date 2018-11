Jak O2 Arena ztichla. Miláčka publika Petráška v MMA vypnul Američan

Už před zápasem v kategorii do 93 kilogramů Kimball okolí rozhořčil. Prý kvůli nemoci špatně shazoval a na vážení přesáhl hranici o tři kila. „Totální úlet a nezodpovědnost. Tohle je neprofesionální chování, které bych čekal na amatérské lize, ne od veterána UFC,“ citoval Petráška slovenský web svetmma.sk.

Přesto do oktagonu vstoupil, věřil, že na tom nebude záležet. Na tiskovce po prohraném zápase to také potvrdil. „Vážení roli nehrálo, jsem zklamaný, že jsem nebojoval tak, jak umím. Cítil jsem se, jako bych byl pod vodou,“ říkal zklamaně bojovník organizace Oktagon MMA.

Kimball byl od začátku lepší, aktivnější. Petrášek jednou upadl sám, podruhé jej na zem povalil soupeř. Vyměnili si několik úderů, oba se párkrát trefili. Jenže 40 vteřin před koncem prvního kola 27letý Kimball udeřil, jak potřeboval.

„Viděl jsem, jak zacouval ke kleci, trenér zařval, ať nafinguju povalení na zem. Pak přišel úder, co mě vypnul. Cítil jsem se po tom K.O. v pohodě. Asi dobrý ukončení, já to vůbec neviděl,“ vzpomínal 25letý Petrášek.



Miloš Petrášek a Jeremy Kimball proti sobě v Oktagonu.

Diváci v aréně to ale viděli. A Kimball, který si vyslechl pískot lidí už při nástupu, si tím víc užíval následné ticho. Zaplněné tribuny nechápaly, že Petrášek opravdu prohrál. „Tak co? Nic neslyším?“ ptal se Kimball provokativně.

Pak si vzal mikrofon a promluvil: „Ten kluk (Petrášek) jednou bude v UFC. Pro lidi, co mi fandili, díky. Vy, co ne, přeneste se přes to. Klidně mu dám odvetu, pokud bude Miloš chtít.“

„Asi jsem nebyl v pohodě, mrzí mě to, neukázal jsem se lidem, jak jsem chtěl,“ rozloučil se s lidmi viditelně rozmrzelý Petrášek.

Na zápas mezi Petráškem a Kimballem se podívejte níže: