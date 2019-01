Florbalový Pohár mistrů bude pro Boleslav a Vítkovice velkou zkouškou

„Storvreta bude jednoznačným favoritem. Má v kádru šest švédských reprezentantů z mistrovství světa a řadu dalších výborných hráčů. Prokazuje vzestupnou formu, na počátku sezony se jí tolik nedařilo, ale teď má šňůru výher a vede švédskou superligu,“ řekl trenér Mladé Boleslavi Jan Pazdera klubovému webu.

„Většinou se o tempo a hru na balónku staráme my, zatímco proti Storvretě to bude jiné. Budeme spoléhat na dobrou obranu, na kvalitní výkon brankáře a nebezpečné brejky. Také musíme zvládnout vstup do utkání. Pokud proti nám Storvreta nepředvede maximum, chceme ji potrestat. Na Pohár mistrů se těšíme,“ dodal Pazdera.

„Proti takovým soupeřům, jako je Storvreta, nehrajeme často, takže se moc těším. Bude to úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí z domácí soutěže, ale jedu si Pohár mistrů užít a odehrát kvalitní zápasy,“ prohlásil kanonýr Jiří Curney.

Stejně jako gólman Lukáš Bauer a útočník Milan Tomašík se Curney představil na prosincovém mistrovství světa v Praze, ale se Švédy se tam český tým nepotkal. Stříbro v O2 areně získali z kádru Storvrety Albin Sjögren, Mattias Samuelsson, Rasmus Sundstedt, Tobias Gustafsson, Alexander Rudd a Robin Nilsberth.

Pohár mistrů prošel proměnou po minulých sedmi sezonách, kdy se hrálo v říjnovém termínu a účastnilo se po šesti týmech v obou kategoriích - pět šampionů nejúspěšnějších zemí a jeden další zástupce pořadatelské federace.

Úvodní duel čeká Mladou Boleslav od 19:00 a v pátek se hraje od 13:00 o 3. místo a od 19:00 finále. Druhou semifinálovou dvojici tvoří finský SC Classic se švýcarským Könizem, jehož barvy hájí český útočník Patrik Dóža.

Hráčky Vítkovic mají na rozdíl od Mladé Boleslavi papírově hratelnějšího soka, přesto v utkání budou favoritky finské šampionky. „Do Švédska letíme s cílem vyhrát alespoň jeden zápas. Nejsem ten typ, který by šel do zápasu nebo do turnaje s tím, že ho nejde vyhrát, ale musíme být také realistické,“ řekla kapitánka Vítkovic Alžbeta Ďuríková.

„Hlavně chceme nabírat zkušenosti, které potom tým může zúročit v extralize a v dalších letech. Náš tým je mladý a takové zápasy potřebuje k tomu, aby se stal úspěšný,“ prohlásila slovenská reprezentační obránkyně.

Vítkovice po loňském triumfu v extralize ztratily řadu opor, ale v extralize jsou druhé o skóre za Chodovem. „Na začátku jsem měla pochybnosti, protože po minulé sezoně nám odešla polovina týmu, ale už Czech Open mi ukázal, že tento tým má svůj potenciál. Když na sobě bude poctivě makat, tak může dosáhnout nejvyšších příček,“ doplnila Ďuríková.

Ostravanky sehrají duel s finským mistryněmi už v 10:00 a v pátek je duel o 3. místo ženské kategorie naplánován také na 10:00 a finále startuje o šest hodin později. V druhé dvojici se o něj utká švédský celek IKSU a švýcarský Piranha Chur.