Dvě obhajoby i návrat po 24 letech. Blíží se MS na divoké vodě v Pau

Nápis na dveřích salonku v hotelu Jalta na Václavském náměstí hlásal: „Tisková konference ke Světovému poháru ve vodním slalomu 2017.“



Ten už je ale víc než týden minulostí.

Předminulou sobotu se totiž Vít Přindiš stal prvním českým kajakářem, který ovládl jeho celkové pořadí .

Nyní je před reprezentací slalomářů i sjezdařů jiný vrchol sezony – ten největší.

Světový šampionát ve francouzském Pau.

A že Češi mají na co navazovat.

Vždyť před dvěma lety byla česká výpravy se čtyřmi zlaty a dvěma stříbry nejúspěšnější zemí šampionátu.

Mistry světa se v kategorii K1 stali Jiří Prskavec s Kateřinou Kudějovou. Zlato tehdy brali také muži s ženami v hlídkách a pro stříbro na kanoi si dojela Kateřina Hošková a české trio v hlídkách C1.

Když Prskavec shazuje

Obhajobě titulu obětoval Jiří Prskavec i zářijový závod Světového poháru v Itálii. V rámci přípravy si hlídal také jídelníček a shazoval na optimálních 68 kilogramů.

„Přes zimu jsem měl tak 74 a na jaře pak tak 71 až 72. Před mistrovstvím Evropy to bylo míň, ale teď mám určitě nejnižší váhu z celého roku. Bylo to pro mě těžký dostat se na to, na čem jsem teď, ale věřím, že mi to v Pau pomůže uspět,“ usmál se čtyřiadvacetiletý kajakář.

Takhle se Jiří Prskavec radoval na mistrovství světa ve vodním slalomu loni v Londýně. Co letos?

Jako světová jednička do Francie ale odcestuje jeho klubový i reprezentační kolega Vít Přindiš, který před týdnem střídmě oslavil prvenství ve Světového poháru.

„Povedlo se mi to v sezoně, ve které jsem to neplánoval ani nečekal, ale nějak to vyplynulo ze situace. Největší vrchol nás ale teprve čeká, všechny síly teď upínám k mistrovství světa, tak snad forma vydrží,“ přeje si.

Že by se ale letošními výkony cítil svázaný?

To vůbec ne.

„Spíš je to příjemné. Nesnažím se dostat pod tlak, ani není důvod. Každý musí mít na mistrovství nějaké číslo, ale to nerozhoduje o výsledku. Že zrovna já budu mít jedničku, na tom nezáleží,“ říká.

Světové zlato bude česká výprava obhajovat také v ženské kategorii díky Kateřině Kudějové.

„Ale jako obhájkyně se moc necítím, takhle to neberu a ani nad tím, takhle nepřemýšlím. Jedu na mistrovství světa zajet to nejlepší, co budu moct,“ tvrdí Kudějová, která nezažívá zrovna nejlepší sezonu.

Kateřina Kudějová během semifinále mistrovství Evropy v Tacenu.

Letos postoupila do finále Světového poháru jen jednou, v Seu d´Urquell dojela před týdnem šestá.

„Ale jinak je letošní sezona znovu velice úspěšná. Zvládli jsme perfektně světový pohár v Tróji, dařilo se nám na mistrovství Evropy, máme vítěze Světového poháru, teď to jen potvrdit na mistrovství světa,“ doufá předseda svazu Jan Boháč.

Letošní světový šampionát chystá v Pau jednu novinku – ke slalomářům se přidají sjezdaři.

Když o medaile závodníci obou disciplín bojovali na stejném šampionátu naposledy, byl u toho i současný šéftrenér sjezdařské reprezentace Robert Knebel. „Bylo to v roce 1993 v Mezzaně v Itálii, což bylo shodou okolností moje první mistrovství světa. Už tehdy se mi zdálo, že je to dobře, že jsou všechny disciplíny na divoké vodě pohromadě a z mého pohledu se jedná o historickou událost, těším se na ni,“ řekl na tiskové konferenci Knebel.

Jak úspěšná česká výprava bude tentokrát?

Do Francie odlétá v úterý, světový šampionát se koná od 26. do 1. října.